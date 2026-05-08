Naczelna Izba Lekarska wzywa premiera do dymisji wiceministry zdrowia Katarzyny Kęckiej
Jak ustalił RMF FM, wniosek o odwołanie wiceministry zdrowia samorząd lekarski ma złożyć w Kancelarii Premiera w piątek przed południem. W czwartek wieczorem Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym mówi o swoich zastrzeżeniach wobec Naczelnej Izby Lekarskiej.
Myślę, że pacjenci już odczuwają to co robimy ze zdrowiem - mówiła w rozmowie z TVN24 minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
Jak wyjaśnił RMF FM prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, samorząd lekarski nie zgadza się „na metody stosowane przez panią wiceminister Katarzynę Kęcką”.
– Nie zgadzamy się na pisma, w których pani minister zachęca nas wprost do łamania obowiązujących przepisów prawa. Nie zgadzamy się na rozmowę w sposób, który rozmowy nie dopuszcza. Minister do spraw dialogu powinien prowadzić dialog, tymczasem dzisiaj ten dialog jest absolutnie niemożliwy. Kolejne podejmowane przez nas próby spalają na panewce. W związku z tym prosimy pana premiera o interwencję w tej sprawie i zmianę na stanowisku. Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania, obrażania i atmosfery, w której nie da się pracować – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
Wśród zarzutów samorządu lekarskiego wobec wiceministry Katarzyny Kęckiej pojawia się także kwestia podejścia do przepisów dotyczących lekarzy z Ukrainy.
– Pierwszego maja weszła w życie ustawa, która nakazuje lekarzom z Ukrainy złożyć zaświadczenie o zdaniu egzaminu z języka polskiego na poziomie B1. Tymczasem otrzymaliśmy pismo od pani minister Kęckiej, która mówi, że co prawda ustawa weszła w życie, ale powinniśmy wstrzymać się z wygaszaniem uprawnień lekarzy, którzy nie mówią po polsku, bo prawdopodobnie przyjdzie nowa ustawa, do której w przyszłości będzie złożona poprawka. To nie jest poważny sposób traktowania partnerów społecznych i przepisów prawa, to jest traktowanie nas jak osoby, które powinny wykonywać z góry polecenia resortu. Tak nie wygląda dialog i współpraca – dodaje Łukasz Jankowski w rozmowie z RMF FM.
W komunikacie wydanym w czwartek wieczorem Ministerstwo Zdrowia zarzuca z kolei Naczelnej Izbie Lekarskiej uchylanie się od kontroli realizacji dotacji przyznanej z budżetu państwa.
„Postępowania kontrolne w samorządach: Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Krajowej Izbie Ratowników Medycznych przebiegają terminowo, sprawnie i prawidłowo. Wyjątek stanowi Naczelna Izba Lekarska. Samorząd lekarski nie współpracuje, nie udziela odpowiedzi ani nie przekazuje wymaganych dokumentów i wyjaśnień. Ministerstwo Zdrowia skierowało 10 pism z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli oraz sporządzenia niezbędnych do kontroli zestawień i kopii z dokumentów oraz 3 ponaglenia. Kontroli w NIL podlegają cztery umowy na przekazanie środków publicznych w latach 2024-2025, o łącznej wartości 2 296 179,44 zł” – informuje Ministerstwo Zdrowia.
