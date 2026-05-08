„Był chory na polskość”. Krystyna Zachwatowicz-Wajda o Andrzeju Wajdzie

Benefis Andrzeja Wajdy, Polskie Radio Program III (26.05.2011). Z Andrzejem Wajdą – Krystyna Zachwatowicz-Wajda
Wie pani, jak ktoś mnie pyta o Andrzeja, to wyciągam z pamięci różne zdarzenia i opowiadam. Ale jak jestem sama, mam takie poczucie ogromnego braku. Jakby ktoś mi zabrał wszystko, co było najważniejsze.
