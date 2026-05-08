W niedzielę – podczas obchodów święta Konstytucji 3 maja – Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej. – Zaczynamy prace nad konstytucją nowej generacji 2030 r. – mówił prezydent. – Problem jest dzisiaj zdiagnozowany, ale nad rozwiązaniami musimy dyskutować wspólnie. Kolejnym etapem będzie powołanie ekspertów, konstytucjonalistów, prawników, a także ekspertów w różnych dziedzinach społecznych. Rozesłałem zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych – zaznaczał.

Co o działaniach prezydenta uważają Polacy oraz jak oceniają oni obecną konstytucję? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w nowym sondażu.

Czy w Polsce powinna zostać uchwalona nowa Konstytucja? Są wyniki nowego sondażu

„Jak oceniasz obecną konstytucję RP?” – takie pytanie zadano uczestnikom badania, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Sondaż wskazuje, że 60 proc. respondentów ocenia obecną konstytucję dobrze, zaś 22 proc. – źle. 18 proc. ankietowanych nie ma natomiast zdania w tej sprawie.

W ramach sondażu badanym zadano także drugie pytanie o treści: „Czy uważasz, że w Polsce powinna zostać uchwalona nowa Konstytucja?”.

Większość – bo 42 proc. respondentów – jest zdania, że nie ma takiej potrzeby. 37 proc. uważa zaś, że nowa konstytucja powinna zostać uchwalona, a 21 proc. Polaków nie ma zdania w tej sprawie.

Karol Nawrocki: Potrzebujemy konstytucji nowej generacji

3 maja prezydent Karol Nawrocki powołał skład Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Akty powołania odebrali: Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko, prof. Anna Łabno, prof. Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych.

– Stajemy dziś przed poważnym zadaniem. Wszyscy, jako naród, jako wspólnota – stwierdził. – Polska może codziennie upadać na naszych oczach, a efekty tego zobaczymy za dekadę, za dwie, za trzy – mówił prezydent. Jak dodał, dzisiejsze problemy RP to nie są już tylko problemy polityczne – to problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. – Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko. Niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice – wyliczał prezydent. – Instytucje państwowe, które mają być trwałe i silne, są zaangażowane w walkę polityczną albo partyjną z horyzontem czterech lub pięciu lat. System praworządności wspólnie z tymi instytucjami produkuje kolejny chaos i konflikty społeczne. Trzeba powiedzieć temu „dość”, że się na to nie zgadzamy – stwierdził.

Nawrocki przypomniał także, że konstytucja z 1997 r. była niezbędna. – Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca – mojego albo jej – powiedział. – Ale my dziś potrzebujemy konstytucji nowej generacji, konstytucji 2030 r. Trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 r. albo ją zmienić – stwierdził. Dodał też, że była ona potrzebnym momentem kompromisu w czasach transformacji ustrojowej. – Dzisiaj Polska jest członkiem UE, jesteśmy członkiem NATO, wierzę, że za chwilę będziemy stałym członkiem G20. Za wschodnią granicą trwa wojna. Zmieniło się wszystko na świecie – podkreślił.

Prezydent przekonywał również, że musimy mieć odwagę rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji. – Musimy raz na zawsze zdecydować, czy chcemy, by narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, czy chcemy, by władza zarządzała narodem za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu – powiedział. – Dziś sytuacja bezpieczeństwa tego wymaga, abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę. Władzę, która pochodzi wprost od narodu. Demokracja to rządy większości z uszanowaniem mniejszości, a nie sztuczna blokada przez mniejszość praw większości. To nie jest demokracja – zapewniał.

Zdaniem Karola Nawrockiego dziś potrzebujemy władzy, która będzie dbała o nasze bezpieczeństwo i brała za to odpowiedzialność. – Nie odpowiem dzisiaj narodowi, czy powinniśmy wybrać system premierowski czy prezydencki. Ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki – mówił. – Konstytucja 3 maja mówi nam dzisiaj, że jesteśmy w stanie reformować się sami – podkreślił.