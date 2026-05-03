Akty powołania do Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP odebrali: Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko, prof. Anna Łabno, prof. Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych.

– Zaczynamy prace nad konstytucją nowej generacji 2030 r. – powiedział prezydent Nawrocki podczas obchodów święta Konstytucji 3 maja. – Problem jest dzisiaj zdiagnozowany, ale nad rozwiązaniami musimy dyskutować wspólnie. Kolejnym etapem będzie powołanie ekspertów, konstytucjonalistów, prawników, a także ekspertów w różnych dziedzinach społecznych. Rozesłałem zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych – zapowiedział.

Prezydent Karol Nawrocki o potrzebie stworzenia nowej konstytucji

Prezydent wyraził nadzieję, że wszyscy, którym los Polski leży na sercu, rozpoczną pracę nad nową konstytucją.

– Stajemy dziś przed poważnym zadaniem. Wszyscy, jako naród, jako wspólnota – stwierdził. – Polska może codziennie upadać na naszych oczach, a efekty tego zobaczymy za dekadę, za dwie, za trzy.

Jak dodał, dzisiejsze problemy RP to nie są już tylko problemy polityczne – to problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. – Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko. Niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice – wyliczał prezydent. – Instytucje państwowe, które mają być trwałe i silne, są zaangażowane w walkę polityczną albo partyjną z horyzontem czterech lub pięciu lat. System praworządności wspólnie z tymi instytucjami produkuje kolejny chaos i konflikty społeczne. Trzeba powiedzieć temu „dość”, że się na to nie zgadzamy – stwierdził.

Przypomniał, że konstytucja z 1997 r. była niezbędna. – Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca – mojego albo jej – powiedział. – Ale my dziś potrzebujemy konstytucji nowej generacji, konstytucji 2030 r. Trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 r. albo ją zmienić – stwierdził.

Dodał, że była ona potrzebnym momentem kompromisu w czasach transformacji ustrojowej. – Dzisiaj Polska jest członkiem UE, jesteśmy członkiem NATO, wierzę, że za chwilę będziemy stałym członkiem G20. Za wschodnią granicą trwa wojna. Zmieniło się wszystko na świecie – podkreślił.

Prezydent Karol Nawrocki o dwóch ośrodkach władzy w Polsce

Przekonywał też, że musimy mieć odwagę rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji. – Musimy raz na zawsze zdecydować, czy chcemy, by narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, czy chcemy, by władza zarządzała narodem za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu – powiedział. – Dziś sytuacja bezpieczeństwa tego wymaga, abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę. Władzę, która pochodzi wprost od narodu. Demokracja to rządy większości z uszanowaniem mniejszości, a nie sztuczna blokada przez mniejszość praw większości. To nie jest demokracja – zapewniał.

Zdaniem Karola Nawrockiego dziś potrzebujemy władzy, która będzie dbała o nasze bezpieczeństwo i brała za to odpowiedzialność. – Nie odpowiem dzisiaj narodowi, czy powinniśmy wybrać system premierowski czy prezydencki. Ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki – mówił. – Konstytucja 3 maja mówi nam dzisiaj , że jesteśmy w stanie reformować się sami – podkreślił.