Order Orła Białego, ustanowiony jeszcze w XVIII wieku, pozostaje najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez państwo polskie. Trafia do osób szczególnie zasłużonych dla kraju – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Wśród odznaczonych znajdują się: Maria Skłodowska-Curie, Janusz Korczak, Władysław Reymont, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, a także Jan Paweł II i Lech Wałęsa.

Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta

Przyznanie Orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi prezydent Nawrocki uzasadnił jego niezłomną postawą w obronie wolności słowa oraz prawdy. Jak podkreślono w uzasadnieniu, Poczobut przez lata działalności dziennikarskiej w warunkach autorytarnego systemu narażał się na represje ze strony władz Białoruś.

Zwrócono także uwagę na jego zaangażowanie w sprawy polskiej mniejszości na Białorusi i rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Działalność Poczobuta określono jako istotną dla ochrony więzi kulturowych i społecznych Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Czytaj więcej

Andrzej Poczobut odzyskał wolność po 1860 dniach
Dyplomacja
Andrzej Poczobut w Polsce. Do jego uwolnienia mogły przyczynić się Chiny

Prezydent wskazał również, że wieloletnie więzienie i wyrok wydany przez reżim Aleksandra Łukaszenki nie złamały jego postawy. W tym kontekście Order Orła Białego ma być nie tylko uhonorowaniem jednostki, lecz także wyraźnym symbolem solidarności z osobami represjonowanymi oraz sprzeciwu wobec łamania praw człowieka.

– Witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej Polskiej, w jego ojczyźnie – powiedział podczas ceremonii wręczania odznaczeń prezydent RP Karol Nawrocki.

Poczobut został uhonorowany owacją. – Znam wartość słowa, bohaterstwo i niezłomność. Znam odpowiedzialnośc wypowiadania takich słow i nie waham się jako historyk i jako były prezes IPN ich użyć – mówił prezydent Karol Nawrocki. – Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dla polskości i historycznej prawdy był gotowy pójść do więzienia, nie uciekł. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca – dodał.

Czytaj więcej

Andrzej Poczobut chwilę po przekroczeniu granicy Polski
Dyplomacja
Wymiana Andrzeja Poczobuta za Aleksandra Butiagina. Oburzenie Ukrainy nie było udawane

Andrzej Poczobut podkreślił, że wysokie odznaczenia należą się nie tylko jemu. – Odbierając tak wysokie odznaczenie państwowe czuję się onieśmielony – powiedział. – Nie jestem bohaterem

Dla mnie bohaterem są żołnierze armii krajowej, o gloryfikację których byłem oskarżony

Jak dodał, są to ludzie, którzy do ostatniej chwili swojego życia bronili niepodległości, a ich pamięć jest szargana. – Na tym tle ja jestem szarym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie – stwierdził.

Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut, polsko‑białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, spędził w białoruskich więzieniach i koloniach ponad pięć lat, stając się jednym z najbardziej znanych symboli represji wobec niezależnego dziennikarstwa w reżimie Aleksandra Łukaszenki. Jego długotrwałe osadzenie w zakładach karnej stało się przykładem, jak daleko idzie KGB i sądy w Mińsku, by uciszyć głos opozycji i mniejszości.

Poczobut został po raz pierwszy aresztowany w 2021 roku w Oszmianie, po serii ataków białoruskich władz na środowisko dziennikarskie i aktywistów. Najpierw trafił do grodzieńskiego więzienia, gdzie przebywał w warunkach ścisłego odosobnienia, z ograniczonym dostępem do kontaktu z rodziną i adwokatem. Choć po kilkunastu dniach został wypuszczony, szybko okazało się, że jego proces jest wciąż otwarty, a jego nazwisko stało się narzędziem nacisku na całe środowisko polskiej mniejszości w rejonie Wileńszczyzny.

Czytaj więcej

Donald Tusk wita Andrzeja Poczobuta
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Andrzej Poczobut na wolności. Jak dobro zwyciężyło zło

W 2023 roku sąd obwodowy w Grodnie skazał Poczobuta na 8 lat kolonii karniej o zaostrzonym rygorze, kierując go do zakładu w Nowopołocku, zwykle przeznaczonego dla recydywistów i ciężkich przestępców. Pisano wtedy, że białoruskie władze czynią to za „wzniecanie nienawiści” i „działalność na szkodę państwowej stabilności”, ale w praktyce chodziło o to, że jego artykuły, komentarze i działalność opozycyjna były dla reżimu niepożądanym, a wręcz nieznośnym. W kolonii Poczobut podlegał surowemu nadzorowi, miał ograniczony dostęp do paczek, medykamentów i komunikacji z rodziną, co budziło obawy o jego zdrowie fizyczne i psychiczne.

W 2023 roku został ponadto ukarany półrocznym poborem w karcerze, co zostało odczytane jako kolejny element systemowego ucisku wobec więźniów politycznych. Współtowarzysze i relacje z zakładu mówią o trudnym, nieprzewidywalnym miejscu, gdzie kazano milczeć, a protesty brutalnie tłumiono.

Poczobuta traktowano jako typowego więźnia politycznego. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Ośrodek Monitoringu Wolności Prasy, białoruskie centra praw człowieka oraz organizacje europejskie wielokrotnie wysyłały apele o jego zwolnienie. Parlamenty w Polsce i w UE przyjmowały uchwały i oświadczenia, ale naciski te długo nie przynosiły skutku. Poczobut był „kartą przetargową” w grze Łukaszenki, używaną przez władzę jako element negocjacyjny w stosunkach z Zachodem. W kwietniu 2026 roku, po ponad pięciu latach pobytu w więzieniu i kolonii, Andrzej Poczobut został w końcu uwolniony.