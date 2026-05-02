Dziewięciodniowa transmisja na żywo prowadzona przez Łatwoganga zakończyła się 26 kwietnia zebraniem 251 885 518 zł na rzecz Fundacji, która opiekuje się dziećmi chorymi na raka i ich rodzinami. Jednak zbiórki związane z akcją trwały do 29 kwietnia. W tym czasie kwota wzrosła do ponad 282 mln złotych.

Zbiórka Łatwoganga: Zaczęło się od piosenki Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan

Inicjatywa polskiego internetowego twórcy okazała się światowym fenomenem – początkowo Łatwogang zakładał, że zbierze 500 tysięcy złotych, ale akcja nabrała dużego rozgłosu, angażować w nią zaczęli się aktorzy, sportowcy i artyści, o zbiórce szeroko informowały też media, które pokazywały fragmenty transmisji internetowego twórcy. W transmisji prowadzonej przez Łatwoganga pojawili się m.in. Doda, Żabson, Julia Wieniawa, Katarzyna Nosowska, Grzegorz Hyży, Vito Bambino, Sanah, Cezary Pazura, Borys Szyc, Małgorzata Kożuchowska. Z internetowym twórcą w czasie jego akcji łączyli się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Inspiracją dla Łatwoganga był nagrany przez rapera Bedoesa 2115 i cierpiącą na białaczkę 11-letnią Maję Mecan, którą opiekuje się Fundacja Cancer Fighters utwór pod tytułem „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”. Ta piosenka była nieustannie odtwarzana w czasie dziewięciodniowej transmisji na żywo prowadzonej przez Łatwoganga.

W szczytowych momentach stream prowadzony nieprzerwanie przez dziewięć dni śledziło nawet niemal 1,5 mln użytkowników. – Nigdy bardziej nie czułem, że coś ma sens w życiu i że robimy coś naprawdę pięknego dla tych dzieciaków – mówił 23-letni twórca internetowy w czasie transmisji prowadzonej z niewielkiej kawalerki.

Zebranie 251 mln zł w czasie transmisji na żywo oznacza, że Łatwogang pobił dwa rekordy Guinnessa. Zorganizowana przez niego zbiórka osiągnęła wynik lepszy niż ta, zorganizowana przez amerykańskich twórców – MrBeasta i xQca z sierpnia 2025 roku, gdy podczas transmisji Team Water zgromadzili ok. 12 mln dolarów. Zbiórka „Łatwoganga” osiągnęła również znacznie większą skalę od tej zanotowanej w czasie francuskiego wydarzenia Z Event 2025, gdy grupa ponad 300 streamerów zebrała 16,2 mln euro.

Sondaż: 69,5 proc. Polaków chce, by Łatwogang organizował zbiórki cyklicznie

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy Łatwogang powinien organizować podobne zbiórki cyklicznie.

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 69,5 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 10,8 proc. respondentów.

19,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Odsetek osób, które pozytywnie odnoszą się do pomysłu organizowania przez twórcę internetowego cyklicznych zbiórek charytatywnych maleje wraz ze wzrostem wieku respondentów (80 proc. – osoby do 24 roku życia, 68 proc. – osoby po 50 roku życia). Zbiórka powinna mieć cykliczny charakter zdaniem ośmiu na dziesięciu badanych z wykształceniem podstawowym i ponad siedmiu na dziesięciu respondentów, których dochody wynoszą od 3001 zł do 5000 zł netto (72 proc.). Pomysł ten popiera ponad trzech na czterech uczestników badania (77 proc.) z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – komentuje wyniki Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.