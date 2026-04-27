Dziewięciodniowa transmisja prowadzona non-stop przez Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego zakończyła się wynikiem, który ustanowił historyczny sukces polskiego streamingu. Według oficjalnych danych, na rzecz Fundacji Cancer Fighters zebrano kwotę 251 885 518 zł. To rezultat, który pozwolił polskiej kampanii dwukrotnie pobić rekordy Guinnessa w dziewięć dni.

Akcja Piotra „Łatwoganga” przebiła dokonanie MrBeasta i xQca

Polska akcja wyprzedziła wynik amerykańskich twórców – MrBeasta i xQca z sierpnia 2025 roku, którzy podczas transmisji Team Water zgromadzili ok. 12 mln dolarów. Zbiórka „Łatwoganga” osiągnęła znacznie większą skalę od tej zanotowanej w czasie francuskiego wydarzenia Z Event 2025, gdy grupa ponad 300 streamerów zebrała 16,2 mln euro.

W szczytowym momencie transmisję prowadzoną przez „Łatwoganga” na platformie YouTube śledziło jednocześnie 1 577 039 widzów, co stanowi ewenement na skalę europejską.

Jak „Łatwogang” zbierał pieniądze na dzieci chore na raka

Inicjatywa rozpoczęła się 17 kwietnia. Bezpośrednim impulsem była historia 11-letniej Mai Mecan, walczącej z białaczką. Początkowy cel finansowy, ustalony na poziomie 500 tys. zł, został zrealizowany niemal natychmiast, więc organizatorzy wyznaczali kolejne progi.

Transmisja opierała się na stałym angażowaniu społeczności. Widzowie mogli obserwować m.in. symboliczne gesty solidarności, jak ogolenie głowy przez znane osoby (w tym Edytę Pazurę, Maffashion, Kasix oraz Jana Błachowicza i Grzegorza Hyżego), udział gości specjalnych (wsparcia udzielili m.in. Robert Lewandowski, Adam Małysz, Sanah i Katarzyna Nosowska) i niecodzienne wydarzenia (podczas streamu doszło m.in. do zakończenia wieloletniego konfliktu między raperami Tede i Peją).

Twórcy akcji zaapelowali do przedstawicieli władz o uznanie 26 kwietnia za oficjalny Dzień Walki z Nowotworem u Dzieci

Dlaczego finał akcji „Łatwoganga” był przekładany?

Z powodu ogromnego zainteresowania i problemów technicznych systemów bankowych, finał akcji był dwukrotnie przekładany. Ostatecznie stream zakończył się 26 kwietnia o godzinie 21:37.

Organizatorzy podkreślają pełną transparentność zbiórki – 100 proc. środków trafia bezpośrednio do Fundacji Cancer Fighters bez potrącania prowizji. Nad procesem wydatkowania funduszy czuwać będzie specjalnie powołana rada ekspertów z dziedziny onkologii.

Twórcy akcji zaapelowali również do przedstawicieli władz o uznanie 26 kwietnia za oficjalny Dzień Walki z Nowotworem u Dzieci. Kwota zbiórki prawdopodobnie jeszcze wzrośnie dzięki trwającym licytacjom przedmiotów przekazanych przez darczyńców.