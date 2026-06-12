Gen. Grzegorz Gielerak: Tych dziesięć minut decyduje o przeżyciu podczas wojny
Wojna XXI wieku to większy zasięg, prędkość, precyzja, a także większa siła rażenia środków walki. W takich warunkach organizacja zabezpieczenia medycznego, jeśli ma faktycznie ratować życie żołnierzy, musi wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas - mówi gen. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Gen. Grzegorz Gielerak przytacza dane z Ukrainy: 70-75 proc. obrażeń powstaje obecnie w wyniku detonacji ładunków przenoszonych przez drony. Na zdjęciu żołnierz ukraińskiej 24. Brygady Zmechanizowanej zawiesza nad drogą siatki antydronowe; obwód doniecki, wrzesień 2025 r.
Czy był pan kiedyś na polu walki i doświadczył pracy lekarza wojskowego „w terenie”?
Doświadczenie poligonowe i pracę w „zielonym garnizonie” mam za sobą. Gdy Wojsko Polskie zaczęło uczestniczyć w misjach NATO, byłem już na stanowisku i w stopniu, który w korpusie medycznym nie przewidywał udziału w misji na teatrze działań poza granicami państwa. Przyjmuję to z dystansem właściwym służbie – kompetencji zdobytej w bezpośrednim kontakcie z polem walki żadne studium przypadku w pełni nie zastąpi. Perspektywę znam jednak dokładnie. Od lat zespół Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (WIM-PIB) analizuje medyczne dane operacyjne z teatrów działań – w pierwszej kolejności z Ukrainy, wcześniej z Iraku i Afganistanu. Wnioski wyznaczają kierunki rozwoju technologii medycznych oraz konstrukcję programów szkoleniowych personelu kierowanego w rejony konfliktów. Różnica między doświadczeniem własnym a wiedzą wypracowaną w trybie analitycznym jest realna, lecz przy odpowiedniej dyscyplinie metodycznej daje się sprowadzić do wymiaru, w którym nie ogranicza zdolności decyzyjnej.
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