Terlikowski był zaproszony do udziału w debacie zatytułowanej „Czy ludzkość straciła moralny kompas?”. W panelu mieli uczestniczyć również prof. Marcin Matczak, filozof Tomasz Stawiszyński oraz związany z Kanałem Zero dziennikarz Jakub Dymek.

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W czwartek po południu Terlikowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie pojawi się na wydarzeniu. Jak podkreślił, jest to forma protestu wobec słów Krzysztofa Stanowskiego, który podczas programu prowadzonego wspólnie z Robertem Mazurkiem zaatakował słownie urzędniczkę pomorskiej izby skarbowej.

Kobieta uczestniczyła w przeprowadzaniu tzw. zakupu kontrolowanego, podczas którego wystawiono mandat właścicielowi pizzerii. Stanowski stwierdził między innymi, że odpowiednią karą dla urzędniczki byłoby publiczne rozebranie jej do naga.

Terlikowski przeciw językowi nienawiści i przemocy

„Nie ma i nie może być zgody na język nienawiści i przemocy (z mocnym podtekstem seksualnym) wobec innych, niezależnie od funkcji, jaką pełnią. Szacunek dla słowa, ale też dla drugiego człowieka nie pozwala tolerować słownej agresji i wezwania do przemocy” – napisał Terlikowski w mediach społecznościowych.

Zaznaczył również, że nie sposób akceptować podsycania niechęci wobec urzędników państwowych wykonujących swoje obowiązki służbowe. Dodał, że z perspektywy konserwatywnej nie ma zgody na model „pato-sprawiedliwości” i „pato-rozliczeń”, oparty na publicznym piętnowaniu konkretnych osób za pośrednictwem mediów.

„I właśnie z tego powodu odwołuję swój udział w Kongresie Zero w panelu poświęconym kompasowi moralnemu. Współcześnie jednym z wielkich problemów jest zgoda na nienawiść, retorykę przemocy i gwałtu, hejt usprawiedliwiany rzekomo szlachetnymi intencjami. Dyskusja o kompasie moralnym w sytuacji, gdy lider organizacji łamie zupełnie podstawowe standardy moralne i nawet nie próbuje się z tego wycofać, jest zwyczajnie niemożliwa” – zakończył swój wpis publicysta.

Stanowski o urzędniczce skarbowej

Stanowski ostro skomentował sprawę urzędniczki skarbowej uczestniczącej w tzw. zakupie kontrolowanym w pizzerii. Kontrowersyjne słowa miał wypowiedzieć w jednym z odcinków współprowadzonego przez siebie programu.

– Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim do tego, żebyś chodziła i kminiła, jaką pizzę porąbaną zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista? – spytał.

Padły bardzo ostre słowa. – Ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik – dodał.

Druga odsłona Kongresu Zero odbędzie się 27 czerwca w warszawskiej hali Torwar. Jak informuje organizator, uczestnicy mogą liczyć na dzień pełen interesujących wystąpień, debat, a także humorystycznych akcentów w postaci Roastu Kanału Zero. W programie przewidziano również możliwość spotkania z członkami zespołu Kanału Zero.

Pierwsza edycja wydarzenia została zorganizowana przed rokiem w Łodzi.