Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 1 na 2 maja:

Donald Trump zapowiada inwazję na Kubę

Prezydent USA Donald Trump roztoczył wizję „natychmiastowego przejęcia” Kuby przez Stany Zjednoczone. Podczas imprezy w West Palm Beach na Florydzie zasugerował, że amerykańskie siły zbrojne mogłyby skierować się na wyspę w drodze powrotnej z wojny z Iranem.

Jego zdaniem miałaby to być demonstracyjna operacja wojskowa z udziałem jednego z największych amerykańskich okrętów, jakim jest może lotniskowiec USS Abraham Lincoln.

Jak stwierdził, jednostka miałaby zbliżyć się do wybrzeża na niewielką odległość, co – w jego ocenie – skłoniłoby kubańskie władze do kapitulacji, którą opisał jako szybkie i bezwarunkowe poddanie się.

Nocny atak dronów na Ukrainę

Rosjanie przeprowadzili w nocy zmasowane ataki dronowe, wymierzone w infrastrukturę na terenie całej Ukrainy.

We wczesnych godzinach porannych 2 maja siły rosyjskie uderzyły w obiekty o kluczowym znaczeniu, w tym infrastrukturę krytyczną i energetyczną, w kilku regionach kraju.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez władze regionalne, ataki z użyciem dronów odnotowano w obwodach mikołajowskim, krzyworoskim oraz odeskim.

Linie Spirit Airlines zawieszają działalność

Linie Spirit Airlines ogłosiły zawieszenie wszystkich lotów od godziny 3.00 czasu wschodniego w sobotę (9.00 czasu polskiego). Jest to pierwszy przypadek od blisko 25 lat, gdy duży amerykański przewoźnik całkowicie wstrzymuje działalność.

Decyzja zapada w momencie, gdy gwałtownie rosnące ceny paliwa lotniczego pokrzyżowały plany wyjścia firmy z drugiego postępowania upadłościowego. Prowadzone w ostatniej chwili rozmowy z administracją Donalda Trumpa dotyczące pakietu ratunkowego – który musiałby jednocześnie zostać zaakceptowany przez kluczową grupę wierzycieli – zakończyły się w piątek niepowodzeniem.

Jak podkreśla CNN, skutki tej decyzji odczują miliony pasażerów posiadających bilety na najbliższe miesiące, którzy będą zmuszeni do pilnego poszukiwania alternatywnych połączeń. Zawieszenie operacji oznacza również utratę pracy dla około 17 000 pracowników linii. Eksperci wskazują, że zniknięcie przewoźnika z rynku może dodatkowo przełożyć się na wzrost cen biletów w całym sektorze lotniczym w Stanach Zjednoczonych.

Archidiecezja Nowego Jorku zapłaci 800 milionów dolarów

Katolicka archidiecezja Nowego Jorku zgodziła się wypłacić 800 milionów dolarów w ramach ugody z około 1300 osobami, które doświadczyły nadużyć seksualnych. To jedna z najwyższych wypłat w fali procesów dotyczących wykorzystywania seksualnego przez duchownych w Stanach Zjednoczonych. Porozumienie to ustępuje jedynie ugodzie o wartości 880 milionów dolarów, zawartej w 2024 r. przez Archidiecezję Los Angeles.

W ostatnich latach Kościół katolicki wypłacił w USA wielomiliardowe odszkodowania, po tym, jak Nowy Jork oraz inne stany przyjęły przepisy umożliwiające – przez ograniczony czas – składanie pozwów dotyczących nadużyć seksualnych wobec dzieci, even jeśli przestępstwa miały miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej.