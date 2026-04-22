Rozmówcy, których cytuje CBS News twierdzą, że około połowa irańskich rakiet balistycznych i systemów startowych pozostała nienaruszona w momencie rozpoczęcia zawieszenia broni na początku kwietnia.

Jak poinformowali urzędnicy, około 60 proc. sił morskich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej nadal istnieje, w tym szybkie łodzie bojowe. W środę irańskie kanonierki zaatakowały kilka statków handlowych w Cieśninie Ormuz, wkrótce po tym, jak prezydent Trump ogłosił jednostronne przedłużenie zawieszenia broni, aby dać więcej czasu na rozmowy pokojowe.

Irańskie siły powietrzne zostały znacząco osłabione, ale nie całkowicie wyeliminowane – powiedzieli urzędnicy, którzy prosili stację CBS News o zachowanie anonimowości. Poinformowali, że z danych, którymi dysponują wynika, że około dwie trzecie irańskiego lotnictwa nadal jest w stanie operacyjnym po intensywnej kampanii USA i Izraela.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth określili działania USA, nazwane operacją Epicka Furia(ang. Epic Fury), jako mające na celu zniszczenie potencjału militarnego Iranu. – Zniszczyliśmy ich flotę, zniszczyliśmy ich siły powietrzne, zniszczyliśmy ich przywódców – powiedział Trump we wtorek 21 kwietnia.

Operacja Epicka Furia. Co o niej mówili Donald Trump i Pete Hegseth?

Sekretarz obrony poszedł o krok dalej, mówiąc, że operacja Epicka Furia okazała się „historycznym, miażdżącym zwycięstwem na polu bitwy, wielkim zwycięstwem militarnym”. - Pod każdym względem operacja Epicka Furia zdziesiątkowała irańską armię i uczyniła ją nieskuteczną w walce przez wiele lat – dowodził Hegseth.

Jednak marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, stworzona do prowadzenia asymetrycznych działań wojennych i wyposażona w wiele mniejszych jednostek, pozostała częściowo nienaruszona – twierdzą rozmówcy CBS News. Ich zdaniem to właśnie irańska marynarka wojenna utrudnia transport ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz.

Agencja Wywiadu Obronnego USA ostrzega: Iran nadal może wyrządzić szkody

Szef Agencji Wywiadu Obronnego (DIA – Defense Intelligence Agency), gen. James H. Adams, złożył pisemne oświadczenie przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, w którym stwierdził, że Iran nadal może wyrządzić szkody. „Iran posiada tysiące pocisków i bezzałogowych statków powietrznych z możliwością ataku jednokierunkowego, które mogą zagrozić siłom USA i siłom partnerskim w całym regionie, pomimo degradacji potencjału wynikającej zarówno z wyczerpania, jak i wydatków” – napisał.

Poproszony o komentarz do artykułu rzecznik Pentagonu Sean Parnell stwierdził krótko, że „wojna zakończyła się sukcesem, a zaatakowano ponad 13 000 irańskich celów”. – W ciągu niecałych 40 dni armia Stanów Zjednoczonych zadała reżimowi irańskiemu serię druzgocących ciosów – powiedział. Parnell dodał, że zniszczeniu uległo 92 proc. największych okrętów irańskiej marynarki wojennej, a także około 44 stawiaczy min.