Donald Trump ogłosił 14-dniowe zawieszenie broni między USA a Iranem w nocy z 7 na 8 kwietnia (czasu polskiego). Zawieszenie broni miało wygasnąć 22 kwietnia, ale z najnowszych informacji przekazywanych przez stronę pakistańską, mediującą między Waszyngtonem a Teheranem wynika, że będzie obowiązywać do 23 kwietnia, do godziny 20.00 (czasu wschodniego USA, w Polsce będzie to 24 kwietnia godzina 2.00).

Irańska telewizja zaprzecza doniesieniom mediów o wyjeździe delegacji z Teheranu na rozmowy

Irańska telewizja państwowa podała właśnie, że żadna irańska delegacja nie wyleciała „jak dotąd” do Islamabadu, gdzie ma odbyć się druga runda rozmów pokojowych między USA a Iranem (pierwsza odbyła się w tym samym miejscu 11-12 kwietnia).

Irańska telewizja zdementowała wcześniejsze doniesienia zagranicznych mediów mówiące o podróży delegacji z Iranu do Islamabadu. Serwis Axios podawał, powołując się na swoje źródło, że zgodę na udział Irańczyków w negocjacjach wydał najwyższy duchowy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei.

Z pojawiających się wcześniej informacji wynikało, że udział irańskiej delegacji w rozmowach z USA blokuje Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, który domaga się przyjęcia twardszego stanowiska negocjacyjnego przez Teheran i uzależnienia udziału w rozmowach od rezygnacji USA z blokady cieśniny Ormuz. Od 13 kwietnia Stany Zjednoczone nie pozwalają statkom wpływać do irańskich portów przez wody cieśniny, ani z nich wypływać tym szlakiem.

19 kwietnia niszczyciel USS Spruance ostrzelał i zatrzymał płynący pod irańską banderą statek Touska, który próbował przełamać amerykańską blokadę. Statek został zajęty przez amerykańską piechotę morską i obecnie trwa sprawdzanie jego ładunku. Iran poinformował, że statek płynął z Chin, oskarżył USA o piractwo i zapowiedział odwet.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

20 kwietnia pojawiła się informacja, że Pakistan stara się przekonać USA do zniesienia blokady cieśniny Ormuz, ponieważ jest to przeszkodą w procesie pokojowym. Szef sztabu pakistańskiej armii marszałek Asim Munir miał rozmawiać na ten temat z Donaldem Trumpem.

Irańska armia podała 21 kwietnia, że irański tankowiec wpłynął w nocy na wody terytorialne Iranu, przy wsparciu operacyjnym irańskiej marynarki wojennej. Informację taką przekazała agencja Fars. Statek miał kontynuować żeglugę mimo ostrzeżeń i gróźb ze strony załóg amerykańskich okrętów. Obecnie ma stać na kotwicy w jednym z portów południowego Iranu.

Reuters podkreśla, że nie jest w stanie zweryfikować tej informacji.

Iran oczekuje zmiany zachowania i stanowiska Stanów Zjednoczonych

Tymczasem agencja informacyjna IRIB podaje, że irańskie władze stoją na stanowisku wyrażonym 19 kwietnia, które głosi, iż Teheran nie zaakceptuje rozmów prowadzonych pod presją, a udział irańskiej delegacji w negocjacjach będzie zależeć od „zmiany w zachowaniu i stanowisku USA”.

Agencja Axios podała wcześniej, że do Islamabadu udaje się wiceprezydent USA J.D. Vance, który stoi na czele amerykańskiego zespołu negocjacyjnego. Z Vancem mieli udawać się do Pakistanu specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner. Obaj uczestniczyli również w pierwszej rundzie rozmów w Pakistanie.

Iran nie poinformował jak dotąd, kto może stanąć na czele jego delegacji na nową rundę rozmów. 11-12 kwietnia irańską delegacją kierował przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.