Statek na wodach cieśniny Ormuz
Donald Trump ogłosił 14-dniowe zawieszenie broni między USA a Iranem w nocy z 7 na 8 kwietnia (czasu polskiego). Zawieszenie broni miało wygasnąć 22 kwietnia, ale z najnowszych informacji przekazywanych przez stronę pakistańską, mediującą między Waszyngtonem a Teheranem wynika, że będzie obowiązywać do 23 kwietnia, do godziny 20.00 (czasu wschodniego USA, w Polsce będzie to 24 kwietnia godzina 2.00).
Pod koniec tygodnia wszystko wskazywało na to, że Stany Zjednoczone i Iran są o krok od zakończenia siedmiotygodniowego konfliktu. Rozmowy prowadzo...
Irańska telewizja państwowa podała właśnie, że żadna irańska delegacja nie wyleciała „jak dotąd” do Islamabadu, gdzie ma odbyć się druga runda rozmów pokojowych między USA a Iranem (pierwsza odbyła się w tym samym miejscu 11-12 kwietnia).
Irańska telewizja zdementowała wcześniejsze doniesienia zagranicznych mediów mówiące o podróży delegacji z Iranu do Islamabadu. Serwis Axios podawał, powołując się na swoje źródło, że zgodę na udział Irańczyków w negocjacjach wydał najwyższy duchowy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei.
Z pojawiających się wcześniej informacji wynikało, że udział irańskiej delegacji w rozmowach z USA blokuje Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, który domaga się przyjęcia twardszego stanowiska negocjacyjnego przez Teheran i uzależnienia udziału w rozmowach od rezygnacji USA z blokady cieśniny Ormuz. Od 13 kwietnia Stany Zjednoczone nie pozwalają statkom wpływać do irańskich portów przez wody cieśniny, ani z nich wypływać tym szlakiem.
19 kwietnia niszczyciel USS Spruance ostrzelał i zatrzymał płynący pod irańską banderą statek Touska, który próbował przełamać amerykańską blokadę. Statek został zajęty przez amerykańską piechotę morską i obecnie trwa sprawdzanie jego ładunku. Iran poinformował, że statek płynął z Chin, oskarżył USA o piractwo i zapowiedział odwet.
Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...
20 kwietnia pojawiła się informacja, że Pakistan stara się przekonać USA do zniesienia blokady cieśniny Ormuz, ponieważ jest to przeszkodą w procesie pokojowym. Szef sztabu pakistańskiej armii marszałek Asim Munir miał rozmawiać na ten temat z Donaldem Trumpem.
Irańska armia podała 21 kwietnia, że irański tankowiec wpłynął w nocy na wody terytorialne Iranu, przy wsparciu operacyjnym irańskiej marynarki wojennej. Informację taką przekazała agencja Fars. Statek miał kontynuować żeglugę mimo ostrzeżeń i gróźb ze strony załóg amerykańskich okrętów. Obecnie ma stać na kotwicy w jednym z portów południowego Iranu.
Reuters podkreśla, że nie jest w stanie zweryfikować tej informacji.
Tymczasem agencja informacyjna IRIB podaje, że irańskie władze stoją na stanowisku wyrażonym 19 kwietnia, które głosi, iż Teheran nie zaakceptuje rozmów prowadzonych pod presją, a udział irańskiej delegacji w negocjacjach będzie zależeć od „zmiany w zachowaniu i stanowisku USA”.
Agencja Axios podała wcześniej, że do Islamabadu udaje się wiceprezydent USA J.D. Vance, który stoi na czele amerykańskiego zespołu negocjacyjnego. Z Vancem mieli udawać się do Pakistanu specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner. Obaj uczestniczyli również w pierwszej rundzie rozmów w Pakistanie.
Iran nie poinformował jak dotąd, kto może stanąć na czele jego delegacji na nową rundę rozmów. 11-12 kwietnia irańską delegacją kierował przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.
