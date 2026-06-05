Prezydent ocenił, że Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI), które nadzoruje 18 agencji i struktur wywiadowczych, jest „zbyt rozbudowane” i w części „zbędne”. Jego zdaniem instytucja powinna zostać znacząco ograniczona, a niewykluczone jest nawet jej całkowite zlikwidowanie.

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Trump chce zmian w wywiadzie USA

– Chciałbym, żeby ODNI było mniejsze. Uważam, że jest tam wiele osób, które nie powinny tam być – powiedział Trump, wskazując na osoby z czasów administracji Bidena i Obamy. Zapytany, czy wzywa Pulte do zwolnienia ludzi, Trump odpowiedział, że chce, aby „rozpoczął ten proces”, dodając, że jego ewentualny kandydat na stałe stanowisko powinien kontynuować tę pracę. – Zmniejszyliśmy Departament Edukacji i podobnie ten powinien być znacznie mniejszy. I być może powinniśmy go nawet zamknąć, i podejmiemy taką decyzję – dodał Trump, odnosząc się do ODNI.

Trump zaskoczył wielu swoich doradców, ogłaszając na początku tego tygodnia, że mianuje Pulte, dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa, na stanowisko szefa wywiadu. Decyzja ta spotkała się ze sceptycyzmem niektórych Republikanów w Kapitolu, którzy wyrazili obawy dotyczące braku doświadczenia Pulte w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Pełnienie obowiązków bez konieczności zatwierdzenia przez Senat daje mu jednak szeroką swobodę działania przez maksymalnie 210 dni. Sam Trump uznał to za atut, twierdząc, że taka pozycja oznacza mniejsze ograniczenia i większą decyzyjność.

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Demokraci i niektórzy Republikanie biją na alarm, że Pulte, bliski sojusznik Trumpa, wykorzysta swoją pozycję, by atakować domniemanych wrogów prezydenta i upolityczniać agencję. – Nie potrzebujemy uzbrojonego dyrektora Wywiadu Narodowego – powiedział dziennikarzom na początku tygodnia lider większości w Senacie John Thune, Republikanin z Dakoty Południowej.

Cięcia, tajne dokumenty i wpływy Pulte

Trump zapowiedział, że chce, aby Pulte rozpoczął reorganizację jeszcze przed wyborem stałego szefa wywiadu. Sam prowadzi rozmowy z kandydatami, choć nie ujawnia nazwisk.

Prezydent wskazał również, że oczekuje większej jawności w zakresie dokumentów wywiadowczych, w tym materiałów związanych z wyborami w 2020 roku, będących, zdaniem Trumpa, jego „ukradzionym zwycięstwem”. Jak stwierdził, Pulte powinien przeanalizować „wszystko” i zdecydować, co można ujawnić.

Dotychczasowe działania sugerują, że kierunek zmian może być radykalny. Już wcześniej, za poprzedniej szefowej Tulsi Gabbard, zatrudnienie w ODNI zostało zmniejszone o niemal połowę w ramach programu oszczędnościowego.

Sam Pulte zdobył zaufanie Trumpa jako szef agencji nadzorującej rynek hipoteczny, gdzie podejmował zdecydowane działania kadrowe i publicznie oskarżał przeciwników politycznych prezydenta o nadużycia finansowe. Zarzuty te nie doprowadziły jednak do postawienia im zarzutów karnych.

Według części przedstawicieli administracji Pulte bywał krytykowany za omijanie formalnych procedur i za bezpośredni dostęp do prezydenta. Jednocześnie jego lojalność wobec Trumpa ma być jednym z kluczowych czynników stojących za obecną nominacją.