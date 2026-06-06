Potężny pożar w Starogardzie Gdańskim

Niespokojna noc w Starogardzie Gdańskim, doszło do pożaru na terenie jednej z hurtowni. Ogień objął halę o wymiarach 40 na 40 metrów. Mieszkańcy otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, aby zamknąć okna i nie zbliżać się do miejsca akcji gaśniczej. Na miejscu pracowało ok. 100 strażaków, wezwano też grupę ratownictwa chemicznego z Gdyni. Podczas akcji doszło do kilku wybuchów – na terenie hurtowni znajdowały się m.in. artykuły pirotechniczne.

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Akcję gaszenia pożaru zakończono około godziny 5.30. Miejscowa komenda powiatowa PSP poinformowała, że biorące udział w akcji zastępy powróciły do swoich jednostek, a przyczyny pożaru ustala policja.

Iran wystrzelił siedem rakiet balistycznych w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że Iran wystrzelił siedem rakiet balistycznych w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu. Sześć z nich zestrzelono, a jedna nie dotarła do celu – przekazał CENTCOM. Dowództwo zdementowało informacje Iranu o trafieniu bazy 5. Floty USA w Bahrajnie. CENTCOM poinformował, że „nie ma doniesień o stratach wśród personelu USA”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie zaatakowane Irański dron i rakieta uderzyły w międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie - poinformowała państwowa agencja prasowa Kuwejtu KUNA. Z kolei MSZ Kuwejtu tw...

Według CENTCOM Iran wystrzelił pociski kilka godzin po tym, jak siły USA zestrzeliły cztery irańskie drony, które zmierzały w stronę statków w cieśninie Ormuz. Wojska USA zaatakowały też irańskie radary nadzoru wybrzeża w Goruk i na wyspie Keszm.

Zmasowany atak ukraińskich dronów na infrastrukturę naftową Rosji

Ukraina dokonała zmasowanego ataku dronów na Rosję i okupowany Donbas, celem była infrastruktura naftowa. Pożary wybuchły w składach paliw w Mariupolu i Kronsztadzie nad Morzem Bałtyckim, gdzie po eksplozjach wybuchło kilka pożarów. Serię eksplozji słyszano także m.in. w Ust-Łabińsku w Kraju Krasnodarskim, gdzie płonie skład ropy naftowej. Ukraińskie drony zaatakowały też port w Mariupolu i skład ropy w mieście Zuhres w obwodzie donieckim.