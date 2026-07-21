Głównym celem przyjętej nowelizacji jest centralizacja list biegłych w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS).
Mowa o opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości propozycji nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, której głównym celem jest centralizacja list biegłych w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS).
Zgodnie z przyjętym projektem do funkcjonującego już systemu mają trafić dane osobowe około 13 tys. biegłych sądowych. Na elektronicznej liście mają się znaleźć dane dotyczące biegłego:
– imię i nazwisko,
– numer PESEL,
– adres do korespondencji,
– adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
– termin, do którego biegły sądowy został ustanowiony,
– dane dotyczące specjalizacji.
Co do zasady dane te mają być udostępniane sądom, prokuraturze i ministrowi sprawiedliwości. Inni zainteresowani będą mieli dostęp do informacji z wyłączeniem: numeru PESEL, adresu do korespondencji i ewentualnie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
Administratorem centralnej listy biegłych ma być minister sprawiedliwości, a prezesi sądów pełnić będą funkcję współadministratorów danych osobowych. Będą też zobowiązani do pozyskania od biegłych danych i wprowadzenia ich na centralną listę. Według MS proponowane zmiany przyspieszą budowę rejestru biegłych sądowych i instytucji opiniujących zawartych w obszernej reformie systemu biegłych, nad którą od kilkunastu miesięcy pracuje resort.
– Proponowane obecnie rozwiązania nie są sprzeczne z założeniami projektu ustawy o biegłych sądowych oraz instytucjach opiniujących w zakresie istnienia centralnej listy biegłych sądowych i jej informatyzacji, przeciwnie, projektowane zmiany stanowią krok w kierunku stanu prawnego planowanego w tej ustawie. Skutki proponowanych zmian legislacyjnych w postaci powstania listy biegłych sądowych prowadzonej w systemie teleinformatycznym nie zostaną zatem zaprzepaszczone nawet po wprowadzeniu ustawy o biegłych sądowych oraz instytucjach opiniujących – argumentuje resort.
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Zgodnie z projektem w ciągu trzech miesięcy od wejścia noweli w życie biegli wpisani obecnie na listy papierowe mają być wezwani przez prezesa sądu do uzupełnienia brakujących danych.
Elektronizacja centralnej listy biegłych to nie jedyny cel proponowanej noweli. Przepisy zakładają też zapewnienie osobom głuchym bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego w postępowaniach sądowych na takich samych zasadach, na jakich osoby niewładające w wystarczającym stopniu językiem polskim korzystają z pomocy tłumacza języka naturalnego.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ta zmiana jest wynikiem uwzględnienia petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych. W jej efekcie wdrożony ma być jednoznaczny przepis dotyczący prawa do udziału w postępowaniu osoby głuchej z bezpłatną pomocą tłumacza języka migowego. Dzięki tej modyfikacji – według ministerstwa – zniknie też bariera dla osób głuchych w dochodzeniu swoich praw ze względu na ewentualne dodatkowe koszty związane z udziałem tłumacza języka migowego w postępowaniu.
Etap legislacyjny: idzie do Sejmu
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