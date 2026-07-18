O wyroku w tej sprawie poinformował PAP w piątek prezes Sądu Rejonowego w Zamościu sędzia Rafał Leszczyński. Sąd uznał Oliwię O. winną nawoływania do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym i wyznaniowym wobec osób o czarnym lub ciemnym kolorze skóry, Kolumbijczyków i wyznawców islamu.

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Obrona nie zgadza się z nieprawomocnym wyrokiem i zamierza złożyć apelację, domagając się uniewinnienia. „Art. 256 § 1 k.k. wymaga zamiaru kierunkowego – woli wzbudzenia nienawiści wobec określonej zbiorowości. Tego znamienia zdaniem obrony zabrakło. Wypowiedź pani Oliwii była wyrazem obawy o bezpieczeństwo własne i swojego dziecka” – zaznaczyła na portalu społecznościowym obrońca oskarżonej mec. Magdalena Majkowska.

Adwokatka przypomniała, że kilka tygodni przed manifestacją imigrant z Wenezueli brutalnie zgwałcił i zamordował w Toruniu 24-letnią Klaudię K. „To mogłam być ja!” – mówiła Oliwia O. na wiecu w Zamościu.

Prokuratura: to nie było jedynie wyrażenie opinii i przekonań

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie oskarżyła 22-letnią studentkę fizjoterapii i matkę rocznego chłopca Oliwię O. o publiczne nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji „Stop imigracji” w lipcu 2025 r. na Rynku Wielkim w Zamościu. Podejrzana nie przyznawała się do zarzutu.

Jak informował „Dziennik Wschodni” Oliwia O. podczas wiecu miała m.in. krzyczeć: „Nie pozwólmy na to, żeby do naszego pięknego Zamościa sprowadzić »murzyństwo« i islamistów, którzy będą mordować nas i nasze dzieci. Jestem mamą, jestem Polką. Boję się o przyszłość mojego dziecka. Po prostu się boję, że przyjdzie jakiś Murzyn, gdy będę z dzieckiem na spacerze i zrobi nam krzywdę. Nie pozwólmy, by Murzyni, islamiści, kolonizowali nasz piękny Zamość”.

Śledczy stwierdzili, że sformułowane przez kobietę rasistowskie i ksenofobiczne poglądy – ze względu na kontekst, podniesiony i agresywny głos, miejsce ich wypowiadania – nie mogą być uznane „jedynie za opinie i wewnętrzne przekonania”.

Prokuratura wyjaśniła, że poprzez nawoływanie do nienawiści rozumie się wypowiedzi, które wzbudzają uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup społecznych czy wyznaniowych. Z uwagi zaś na formę wypowiedzi podtrzymują i nasilają takie negatywne nastawienia i podkreślają tym samym uprzywilejowanie, wyższość określonego narodu, grupy etnicznej, rasy lub wyznania.