Ogólnie Unia Europejska po Chinach, Stanach Zjednoczonych oraz Argentynie należy do największych partnerów handlowych Brazylii. W Europie Środkowo-Wschodniej taki status posiada Polska. Brazylia importuje głównie produkty naftowe oraz mineralne, nawozy chemiczne, inne produkty przemysłu chemicznego, sprzęt telekomunikacyjny, samochody. Najtrudniejszym rynkiem do wejścia jest żywność.
Brazylia liczy sobie prawie 213 mln mieszkańców (dane Banku Światowego). Z uwagi na rozległe terytorium posiada duże zasoby naturalne, w efekcie czego jej gospodarka jest zróżnicowana w zakresie produkcyjnym. Kraj ten posiada ogromny potencjał produkcji rolnej w postaci ziemi, na której uprawiane są rośliny (np. zboża, w tym głównie soja, owoce, warzywa) oraz hodowane zwierzęta gospodarskie (np. bydło, świnie, kurczaki). Dlatego nie dziwi to, że kluczowym elementem gospodarki narodowej jest rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze. W 2024 r. Brazylia sprowadziła produkty rolne warte 16,5 mld dol., zaś wyeksportowała za kwotę 148,7 mld dol.
Według danych Brazylijskiego Stowarzyszenia Przemysłu Spożywczego (port. Associação Brasileira da Indústria de Alimentos – ABIA) brazylijska branża spożywcza i napojów generuje 10,9 proc. PKB i zapewnia 2,12 miliona bezpośrednich miejsc pracy w 42 tysiącach przedsiębiorstw. Krajowe przedsiębiorstwa zapewniają 73 proc. potrzeb żywnościowych.
Czytaj więcej
Administracja Donalda Trumpa nałoży na tysiące brazylijskich produktów nowe cło w wysokości 25 proc. Brazylia zapowiada odwet i skierowanie sporu d...
Powyższe dane pokazują, jak silny jest to kraj w zakresie produkcji rolno-spożywczej i jednocześnie jak trudny do przebicia się tam z takimi produktami. Właściwie wszystkie analizy dotyczące Brazylii zawierają uwagę, że zagraniczne produkty spożywcze zazwyczaj nie mogą konkurować cenowo z krajowymi produktami brazylijskimi ani wyrobami z krajów strefy Mercosur ze względu na kursy walut i cła importowe. W związku z tym importowana żywność spoza Ameryki Środkowej i Południowej z automatu posiada status produktów premium.
Według analizy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) w Brazylii mieszka ponad 40 milionów konsumentów o wysokich dochodach, a w tej grupie jest jeszcze populacja oszacowana na 10 mln osób, reprezentująca segment najmniej wrażliwy na cenę i bardzo otwarty na wysokiej jakości produkty spożywcze i napoje.
Brazylijczycy kierują się ceną, ale też zwracają uwagę na jakość i bezpieczeństwo produktu. Popyt kształtują dwa trendy: „czyste etykiety” oraz „przejrzyste etykiety”. Pierwszy odnosi się do ekologicznej strony wytworzenia produktu, a drugi dotyczy wiedzy o składzie produktu rozumianej jako transparentność składników i źródła pochodzenia.
W analizach dotyczących brazylijskiego rynku żywności eksperci podkreślają, że w Brazylii
opakowanie produktu jest kluczowym elementem przyciągnięcia uwagi konsumentów. Formę i oprawę graficzną należy traktować jako element strategiczny. Jakość opakowania kwalifikuje do określonej rynkowej pozycji, w tym do kategorii premium.
Czytaj więcej
Po wielu latach negocjacji dwustronnej umowy osiągnięto porozumienie i wyznaczone kierunki współpracy pomiędzy UE a Meksykiem. Skorzystać ma ponad...
Eksperci zwracają uwagę na ewolucję społeczną ośrodków miejskich. Struktura zabudowy (bloki) oraz gęstość zaludnienia determinują sposób obrotu żywnością. Mieszkający tam konsumenci zakupy robią głównie w małych sklepach osiedlowych, a nie w sieciach handlowych. Ten trend jest konsekwencją dążenia do wygody, czasu pracy i oczywiście bliskości do punktu zakupu.
Obecnie na brazylijskim rynku widoczny jest trend na mrożone warzywa. Taka forma produktu, jak wynika z badań konsumenckich, jest atrakcyjna kulinarnie, bowiem można dłużej przechowywać warzywa, zachowując ich wysoką jakość kulinarną. Coraz większą popularnością cieszą się ziemniaki. Dane importowe pokazują, że warzywa mrożone i ziemniaki są dominującymi produktami, a w 2024 r. sprowadzono ich do Brazylii za kwotę 894 mln dol.
Warte uwagi są wydarzenia targowe w Brazylii. Rocznie odbywa się tam wiele takich imprez, ale kilka ma swoją mocną markę i – jak to jest podkreślane – przebicie rynkowe. Należą do nich: Anuga Select Brazil (żywność i napoje, zorientowane na konsumenta), APAS Show (żywność i napoje, zorientowane na konsumenta), Fi South America (składniki i dodatki), Nutri Ingredients Summit (składniki i dodatki). Z uwagi na rosnący w Brazylii trend utrzymywania zwierząt towarzyszących warte uwagi są też targi PET South America.
Bardzo dobrą wiedzę o brazylijskim rynku żywności i konsumentach, a do tego dostępną, mają organizacje branżowe: wspomniane już Brazylijskie Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego (ABIA), Brazylijski Związek Supermarketów (port. Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS) oraz Brazylijskie Stowarzyszenie Barów i Restauracji (port. Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas