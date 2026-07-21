Ogólnie Unia Europejska po Chinach, Stanach Zjednoczonych oraz Argentynie należy do największych partnerów handlowych Brazylii. W Europie Środkowo-Wschodniej taki status posiada Polska. Brazylia importuje głównie produkty naftowe oraz mineralne, nawozy chemiczne, inne produkty przemysłu chemicznego, sprzęt telekomunikacyjny, samochody. Najtrudniejszym rynkiem do wejścia jest żywność.

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Brazylia – jaki to rynek?

Brazylia liczy sobie prawie 213 mln mieszkańców (dane Banku Światowego). Z uwagi na rozległe terytorium posiada duże zasoby naturalne, w efekcie czego jej gospodarka jest zróżnicowana w zakresie produkcyjnym. Kraj ten posiada ogromny potencjał produkcji rolnej w postaci ziemi, na której uprawiane są rośliny (np. zboża, w tym głównie soja, owoce, warzywa) oraz hodowane zwierzęta gospodarskie (np. bydło, świnie, kurczaki). Dlatego nie dziwi to, że kluczowym elementem gospodarki narodowej jest rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze. W 2024 r. Brazylia sprowadziła produkty rolne warte 16,5 mld dol., zaś wyeksportowała za kwotę 148,7 mld dol.

Według danych Brazylijskiego Stowarzyszenia Przemysłu Spożywczego (port. Associação Brasileira da Indústria de Alimentos – ABIA) brazylijska branża spożywcza i napojów generuje 10,9 proc. PKB i zapewnia 2,12 miliona bezpośrednich miejsc pracy w 42 tysiącach przedsiębiorstw. Krajowe przedsiębiorstwa zapewniają 73 proc. potrzeb żywnościowych.

Powyższe dane pokazują, jak silny jest to kraj w zakresie produkcji rolno-spożywczej i jednocześnie jak trudny do przebicia się tam z takimi produktami. Właściwie wszystkie analizy dotyczące Brazylii zawierają uwagę, że zagraniczne produkty spożywcze zazwyczaj nie mogą konkurować cenowo z krajowymi produktami brazylijskimi ani wyrobami z krajów strefy Mercosur ze względu na kursy walut i cła importowe. W związku z tym importowana żywność spoza Ameryki Środkowej i Południowej z automatu posiada status produktów premium.

Według analizy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) w Brazylii mieszka ponad 40 milionów konsumentów o wysokich dochodach, a w tej grupie jest jeszcze populacja oszacowana na 10 mln osób, reprezentująca segment najmniej wrażliwy na cenę i bardzo otwarty na wysokiej jakości produkty spożywcze i napoje.

Obraz brazylijskiego konsumenta

Brazylijczycy kierują się ceną, ale też zwracają uwagę na jakość i bezpieczeństwo produktu. Popyt kształtują dwa trendy: „czyste etykiety” oraz „przejrzyste etykiety”. Pierwszy odnosi się do ekologicznej strony wytworzenia produktu, a drugi dotyczy wiedzy o składzie produktu rozumianej jako transparentność składników i źródła pochodzenia.

W analizach dotyczących brazylijskiego rynku żywności eksperci podkreślają, że w Brazylii

opakowanie produktu jest kluczowym elementem przyciągnięcia uwagi konsumentów. Formę i oprawę graficzną należy traktować jako element strategiczny. Jakość opakowania kwalifikuje do określonej rynkowej pozycji, w tym do kategorii premium.

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Eksperci zwracają uwagę na ewolucję społeczną ośrodków miejskich. Struktura zabudowy (bloki) oraz gęstość zaludnienia determinują sposób obrotu żywnością. Mieszkający tam konsumenci zakupy robią głównie w małych sklepach osiedlowych, a nie w sieciach handlowych. Ten trend jest konsekwencją dążenia do wygody, czasu pracy i oczywiście bliskości do punktu zakupu.

Obecnie na brazylijskim rynku widoczny jest trend na mrożone warzywa. Taka forma produktu, jak wynika z badań konsumenckich, jest atrakcyjna kulinarnie, bowiem można dłużej przechowywać warzywa, zachowując ich wysoką jakość kulinarną. Coraz większą popularnością cieszą się ziemniaki. Dane importowe pokazują, że warzywa mrożone i ziemniaki są dominującymi produktami, a w 2024 r. sprowadzono ich do Brazylii za kwotę 894 mln dol.

Targi i źródła wiedzy

Warte uwagi są wydarzenia targowe w Brazylii. Rocznie odbywa się tam wiele takich imprez, ale kilka ma swoją mocną markę i – jak to jest podkreślane – przebicie rynkowe. Należą do nich: Anuga Select Brazil (żywność i napoje, zorientowane na konsumenta), APAS Show (żywność i napoje, zorientowane na konsumenta), Fi South America (składniki i dodatki), Nutri Ingredients Summit (składniki i dodatki). Z uwagi na rosnący w Brazylii trend utrzymywania zwierząt towarzyszących warte uwagi są też targi PET South America.

Bardzo dobrą wiedzę o brazylijskim rynku żywności i konsumentach, a do tego dostępną, mają organizacje branżowe: wspomniane już Brazylijskie Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego (ABIA), Brazylijski Związek Supermarketów (port. Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS) oraz Brazylijskie Stowarzyszenie Barów i Restauracji (port. Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL).