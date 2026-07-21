Nestlé planuje zakończenie produkcji w zakładzie w Diósgyőr do końca roku. Powodem decyzji jest spadek popytu na sezonowe wyroby czekoladowe. Produkcja ma zostać przeniesiona za granicę, ale firma szuka inwestora, który uratowałby miejsca pracy dla załogi fabryki.

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Koniec długiej historii. Nestlé zamyka znaną fabrykę słodyczy na Węgrzech

Fabryka w Diósgyőr w północno-wschodnich Węgrzech na stałe wpisała się w krajobraz tamtejszego przemysłu cukierniczego. Zakład uruchomiono w 1962 r., a w strukturach koncernu Nestlé znalazł się w 1991 r. Przez lata specjalizował się on w wytwarzaniu charakterystycznych, wydrążonych w środku czekoladowych figurek sezonowych, które trafiały na rynek pod takimi markami jak Smarties, KitKat czy Milky Bar. Wyroby te eksportowano do ponad 20 krajów.

Ostateczna decyzja o zamknięciu zakładu do końca roku wynika z trudnych realiów rynkowych. Jak tłumaczy szwajcarski gigant, w ostatnich latach odnotowano wyraźny spadek popytu na sezonowe wyroby czekoladowe tego typu, co wpłynęło na zmniejszenie ich produkcji w węgierskiej fabryce. Choć dla lokalnej społeczności to bolesny cios, w skali całego biznesu Nestlé na Węgrzech działalność zakładu nie przynosiła dużych zysków – odpowiadał on za mniej niż 3 proc. przychodów firmy w kraju i poniżej 1 proc. krajowego wolumenu produkcji firmy.

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Co dalej z fabryką? Nadzieja na nowego właściciela i przeniesienie produkcji

Władze koncernu zapewniają, że miłośnicy czekoladowych figurek nie muszą obawiać się zniknięcia tych słodyczy ze sklepowych półek. Asortyment nadal pozostanie w sprzedaży, jednak jego wytwarzanie zostanie przeniesione do zakładu kontraktowego w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie Nestlé liczy na to, że zakład w Diósgyőr nie zniknie z mapy węgierskiego przemysłu spożywczego. Jak podaje Portal Spożywczy, koncern potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży fabryki. Celem jest znalezienie inwestora, który przejąłby infrastrukturę i kontynuował działalność cukierniczą. Przedstawiciele firmy deklarują zamiar transferu jak największej liczby zatrudnionych pod skrzydła nowego właściciela.

W przypadku Nestlé, które zarządza na Węgrzech m.in. fabryką napojów w Szerencs oraz ogromnym zakładem karmy dla zwierząt Purina w Bük, zamknięcie fabryki w Diósgyőr to dowód na to, że nawet największe globalne koncerny muszą elastycznie reagować na kurczący się popyt w niszowych, sezonowych segmentach rynku.