Do ataku doszło 3 czerwca wczesnym rankiem. Uderzenie miało spowodować zniszczenia i zmusiło władze portu lotniczego do przekierowania lotów na inne lotniska. Rzecznik Ministerstwa Obrony, generał brygady Saud Abdulaziz Al-Otaibi, poinformował, że „wiele wrogich dronów” zaatakowało terminal pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego w Kuwejcie, poważnie go uszkadzając i raniąc „wiele osób”.

Reklama Reklama

Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Kuwejtu poinformował, że atak spowodował „poważne uszkodzenia” budynku terminala T1 lotniska.

Atak USA w samoobronie na irańską wyspę Keszm

Wcześniej amerykańskie Dowództwo Centralne CENTCOM poinformowało, że irańskie pociski wystrzelone w kierunku Kuwejtu nie doleciały lub rozpadły się w trakcie lotu, a trzy pociski wystrzelone w kierunku Bahrajnu zostały przechwycone przez siły USA i Bahrajnu. W komunikacie CENTCOM dodano, że siły amerykańskie przeprowadziły ataki „w samoobronie” na irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej.

Zapewniono, że żaden członek amerykańskiego personelu nie został ranny. „Siły CENTCOM pozostają czujne i gotowe do obrony przed nieuzasadnioną irańską agresją w trakcie trwającego zawieszenia broni” - czytamy w komunikacie dowództwa, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

W kolejnym komunikacie CENTCOM podkreślił, że wszystkie irańskie ataki na siły amerykańskie zakończyły się niepowodzeniem. Zapewniono też, że fałszywe są komunikaty Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC) dotyczące ataków rakietowych i dronowych na kwaterę główną amerykańskiej 5. Floty w Bahrajnie i na amerykańską bazę lotniczą.

Do ataków doszło po tym, jak Iran przestał komunikować się z mediatorami w sprawie przedłużenia zawieszenia broni w wojnie z USA i Izraelem – donoszą dwie półoficjalne irańskie agencje informacyjne Fars i Tasnim. Prezydent USA Donald Trump zakwestionował te twierdzenia i oświadczył, że rozmowy są kontynuowane.

Kuwejt Foto: Infografika PAP

Artykuł jest aktualizowany