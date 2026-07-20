Rozmowa rozpoczyna się od pytania o kondycję polskiej polityki i o to, czy obserwowany dziś poziom konfliktu jest czymś nowym. Jacek Nizinkiewicz nie pozostawia złudzeń, że deklaracje składane podczas kampanii wyborczych często rozmijają się z późniejszą praktyką. Jak mówi: – Politycy hołdują wartościom, czy też mówią o wartościach, mają wartości na ustach w czasie kampanii wyborczej, a później jest jak zwykle.

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Dziennikarz zwraca uwagę, że polityczny spór coraz częściej opiera się na budowaniu poczucia zagrożenia i wskazywaniu kolejnych wrogów. Taka strategia przynosi krótkoterminowe korzyści wyborcze, ale prowadzi do pogłębiania podziałów społecznych. – Gra się, jak społeczeństwo pozwala – podkreśla, wskazując, że odpowiedzialność za jakość debaty publicznej ponoszą nie tylko politycy, ale również wyborcy i media.

Prawda nie leży pośrodku

Jednym z najważniejszych tematów rozmowy jest znaczenie prawdy w życiu publicznym. Zdaniem Jacka Nizinkiewicza nie można mówić o „własnych faktach”, ponieważ „prawda nie leży gdzieś pośrodku, tylko prawda leży tam, gdzie leży”. Problem polega jednak na tym, że coraz częściej zamykamy się w informacyjnych bańkach, szukając potwierdzenia własnych przekonań zamiast konfrontować się z faktami.

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Gość podcastu przypomina, że rolą dziennikarzy jest konsekwentne patrzenie wszystkim na ręce. Krytyka każdej władzy nie jest przejawem „symetryzmu”, ale podstawowym obowiązkiem mediów. Tylko w ten sposób można odbudować zaufanie odbiorców do informacji i debaty publicznej.

Nizinkiewicz zauważa także, że choć dziś największą uwagę przyciągają najbardziej radykalne głosy, w dłuższej perspektywie wygrywają ci, którzy zachowują spokój i wiarygodność. – Ludzie mają dosyć. Dosyć tych baniek, dosyć tych podziałów i dosyć tej polaryzacji – mówi, wskazując, że coraz więcej osób szuka rozmowy opartej na argumentach, a nie na emocjach.

Kryzys jako szansa na zmianę

W drugiej części rozmowy punktem wyjścia staje się afera wokół Szpitala Południowego i pytanie o kondycję państwa. Zdaniem Jacka Nizinkiewicza obecny kryzys może stać się impulsem do głębokich reform, zwłaszcza w ochronie zdrowia. – Takiej okazji politycy partii rządzących dotychczas nie mieli. Nie mieli po swojej stronie opinii publicznej i nie mieli takiego mandatu, jak teraz, żeby zmienić ochronę zdrowia – podkreśla Jacek Nizinkiewicz.

Rozmówca podkreśla jednak, że odpowiedzialność za obecny stan systemu ponoszą wszystkie ugrupowania polityczne. Żadna partia nie przedstawiła dotąd rozwiązań, które mogłyby szybko naprawić wieloletnie zaniedbania. Tym bardziej obecny kryzys powinien zostać wykorzystany do rzeczywistych zmian, a nie jedynie do politycznej walki.

W końcowej części podcastu Jacek Nizinkiewicz mówi o odpowiedzialności za słowa w przestrzeni publicznej. Ostrzega, że radykalny język polityków może prowadzić do realnych aktów przemocy i pogłębiać społeczne podziały. – Słowa polityków ranią i są niebezpieczne. I my musimy na to zwracać uwagę – mówi dziennikarz.

Na zakończenie rozmowy dziennikarz przypomina, że dyskusję o wartościach warto zacząć od siebie, a nie od oceniania innych. Jak podsumowuje: „zacznijmy od tego, że każdy najpierw się uderzy we własną pierś, bo w cudzą jest najłatwiej”. To przesłanie staje się jednocześnie puentą rozmowy o polityce, odpowiedzialności i jakości debaty publicznej.