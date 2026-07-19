W środę po południu w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie zebrały się władze partii. Po zakończonym posiedzeniu rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek przekazał, że prezydium przyjęło uchwałę dotyczącą „zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym”. Decyzja ta dotyczy między innymi stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego „Rozwój Plus” oraz konkurencyjnego stowarzyszenia środowiska tzw. maślarzy – „Po pierwsze Polska”. Druga z organizacji przestanie funkcjonować, Mateusz Morawiecki przekazał jednak, że „Rozwój Plus” wciąż będzie działać. W piątek Piotr Müller opublikował w mediach społecznościowych treść listu skierowanego do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jego autorzy apelują o jedność w Prawie i Sprawiedliwości oraz podkreślają konieczność odzyskania wyborców, którzy w ostatnich latach odwrócili się od partii.

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Do napięć w ugrupowaniu odniósł się teraz Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Kto rozbija Prawo i Sprawiedliwość? Jasny sygnał prezesa

Na koncie Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X pojawił się komentarz dotyczący rosnących w PiS napięć.

„Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

„W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia. Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu naprawy i strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę” – zaznaczył Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił także, że „uchwalone reguły i decyzje Prezydium Komitetu Politycznego z 15 lipca obowiązują, ale nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego, wewnątrzpartyjnego charakteru”. „Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni” – wskazał polityk.