Kadr z nagrania opublikowanego przez CENTCOM ilustrującego atak USA na Iran
W nocy z 19 na 20 lipca USA dziewiątą noc z rzędu atakowały Iran. O atakach poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), odpowiedzialne za dowodzenie siłami Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie.
CENTCOM podał, że w nocnym ataku Amerykanie zaatakowali centra dowodzenia, pozycje obrony przeciwlotniczej i radary, a także stanowiska rakietowe i dronowe oraz sieci komunikacyjne. Ataki miały na celu „dalsze zmniejszanie możliwości Iranu w zakresie przeprowadzania ataków na statki handlowe i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz”.
Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu, którym wracał z Nowego Jorku do Waszyngtonu po finale piłkarskich mistrzostw świata stwierdził, że Irańczycy „stracili praktycznie wszystko pod względem militarnym”. – Niewiele im tam zostało. Mają trochę rakiet. Mają trochę dronów. Mają pewne zdolności produkcyjne, ale niewielkie. My kontrolujemy cieśninę (Ormuz). Oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy – stwierdził.
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– Dziś w nocy znowu uderzyliśmy w nich bardzo mocno i zrobiliśmy to na cześć trzech, bardziej jest to prawdopodobne, że trzech niż dwóch, wielkich patriotów – dodał, odnosząc się do poległych w irańskich atakach odwetowych amerykańskich żołnierzy.
– To, co teraz robimy, to eliminowanie wszelkiej możliwości posiadania przez nich (Irańczyków – PAP) pocisku z głowicą nuklearną. Po półtora tygodnia, nie po czterech tygodniach, (...) prawdopodobnie ich powstrzymaliśmy. Ale nie chcę używać słowa „prawdopodobnie” – mówił też Trump.
18 lipca CENTCOM poinformował o śmierci dwóch żołnierzy USA oraz zaginięciu jednego w następstwie przeprowadzonego dzień wcześniej irańskiego ataku balistycznego i dronowego na bazę lotniczą w Jordanii. 19 lipca na miejscu znaleziono niezidentyfikowane szczątki ludzkie. Trwa proces ich identyfikacji – przekazała amerykańska armia.
CENTCOM powiadomił 19 lipca, że jeden amerykański żołnierz zginął, a drugi został ranny dzień wcześniej na północy Iraku w trakcie kontrolowanej detonacji niewybuchu pochodzącego z zestrzelonego irańskiego drona kamikadze.
Cena baryłki ropy naftowej Brent wzrosła na otwarciu sesji azjatyckiej powyżej 90 dolarów za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od połowy czerwca. To gwałtowna reakcja rynków na eskalację konfliktu militarnego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Notowania ropy Brent z dostawą na wrzesień skoczyły o ponad 3 proc. do ok. 90,50 dol., a amerykańskiej WTI do 84,50 dol.
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