W nocy z 19 na 20 lipca USA dziewiątą noc z rzędu atakowały Iran. O atakach poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), odpowiedzialne za dowodzenie siłami Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie.

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Donald Trump mówi, że USA atakują Iran na cześć żołnierzy poległych w odwetowym ataku Iranu

CENTCOM podał, że w nocnym ataku Amerykanie zaatakowali centra dowodzenia, pozycje obrony przeciwlotniczej i radary, a także stanowiska rakietowe i dronowe oraz sieci komunikacyjne. Ataki miały na celu „dalsze zmniejszanie możliwości Iranu w zakresie przeprowadzania ataków na statki handlowe i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz”.

Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu, którym wracał z Nowego Jorku do Waszyngtonu po finale piłkarskich mistrzostw świata stwierdził, że Irańczycy „stracili praktycznie wszystko pod względem militarnym”. – Niewiele im tam zostało. Mają trochę rakiet. Mają trochę dronów. Mają pewne zdolności produkcyjne, ale niewielkie. My kontrolujemy cieśninę (Ormuz). Oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy – stwierdził.

– Dziś w nocy znowu uderzyliśmy w nich bardzo mocno i zrobiliśmy to na cześć trzech, bardziej jest to prawdopodobne, że trzech niż dwóch, wielkich patriotów – dodał, odnosząc się do poległych w irańskich atakach odwetowych amerykańskich żołnierzy.

– To, co teraz robimy, to eliminowanie wszelkiej możliwości posiadania przez nich (Irańczyków – PAP) pocisku z głowicą nuklearną. Po półtora tygodnia, nie po czterech tygodniach, (...) prawdopodobnie ich powstrzymaliśmy. Ale nie chcę używać słowa „prawdopodobnie” – mówił też Trump.

Amerykanie zginęli w irańskim ataku na bazę lotniczą w Jordanii

18 lipca CENTCOM poinformował o śmierci dwóch żołnierzy USA oraz zaginięciu jednego w następstwie przeprowadzonego dzień wcześniej irańskiego ataku balistycznego i dronowego na bazę lotniczą w Jordanii. 19 lipca na miejscu znaleziono niezidentyfikowane szczątki ludzkie. Trwa proces ich identyfikacji – przekazała amerykańska armia.

CENTCOM powiadomił 19 lipca, że jeden amerykański żołnierz zginął, a drugi został ranny dzień wcześniej na północy Iraku w trakcie kontrolowanej detonacji niewybuchu pochodzącego z zestrzelonego irańskiego drona kamikadze.