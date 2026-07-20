Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób, pod pozorem legalnej firmy, egzekwowano trudne do odzyskania wierzytelności.

Na czym polegał eskalujący model zastraszania, od nękania po niszczenie prywatnego mienia.

Jaki arsenał służący do zastraszania ofiar zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP podczas zatrzymań.

Jakie jeszcze wątki są w śledztwie, oraz kto już wcześniej został w nim zatrzymany.

Czterech mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wymuszaniem spłaty wierzytelności zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, w ramach śledztwa Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Sprawcy mieli stosować groźby, zastraszanie, przemoc oraz niszczyć mienie. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

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Z ustaleń śledczych wynika, że proceder był prowadzony pod pozorem legalnej działalności gospodarczej – zarejestrowanej firmy.

– Podejrzani nabywali zadłużenia lub prawa do ich windykacji, pobierając prowizję wynoszącą od 30 do 40 proc. Chodziło często o wierzytelności trudne lub niemożliwe do odzyskania w drodze standardowego postępowania komorniczego, między innymi ze względu na ukrywanie majątku przez dłużników, przewlekłość postępowań lub brak prawomocnych nakazów zapłaty – wskazuje komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

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Od perswazji po nękanie i zastraszanie. Przerażeni dłużnicy wyprzedawali swój majątek

Członkowie grupy mieli działać według ustalonego podziału ról. Przed rozpoczęciem „windykacji” prowadzili drobiazgowe rozpoznanie dłużnika - ustalali jego miejsce zamieszkania oraz pracy, numery telefonów, dane osób najbliższych, a także – co istotne - sprawdzali, czy wytypowane miejsca są objęte monitoringiem.

Po takim wstępnym rozpoznaniu, sprawcy sposób działania każdorazowo dostosowywali do profilu dłużnika. Początkowo podejmowali kontakt telefoniczny, informując o zadłużeniu i proponując spotkanie, zawarcie ugody oraz spłatę należności zgodnie z ustalonym przez nich „harmonogramem”. Kiedy dłużnik nie reagował, rozmowy miały przeradzać się w uporczywe nękanie, wysyłanie wiadomości, grożenie ofierze pobiciem lub zniszczeniem mienia.

Jeżeli zadłużona osoba nadal odmawiała zapłaty lub spotkania, członkowie grupy przechodzili do tzw. windykacji terenowej, co polegało na odwiedzaniu dłużników w ich domu lub w pracy, oraz kontaktowaniu się z ich rodzinami. Chodziło o wywarcie presji psychicznej i poczucia zagrożenia – wskazują policjanci.

- Do spotkań z dłużnikami kierowano osoby o określonej posturze i sposobie zachowania mające wzbudzać strach. Podejrzani mieli wykorzystywać także swoją kryminalną przeszłość do budowania atmosfery zagrożenia. Pod wpływem zastraszania pokrzywdzeni spłacali zobowiązania, niekiedy zaciągając kolejne pożyczki lub wyprzedając swój majątek – zaznacza Krzysztof Wrześniowski.

Tam, gdzie presja psychiczna nie przynosiła rezultatu, działania – jak wskazują śledczy - przybierały bardziej agresywną formę. Członkowie grupy mieli posuwać się do niszczenia elewacji budynków, w których mieszkali dłużnicy, wybijania szyb i uszkadzania ich samochodów, używając do tego m.in. pojemników z farbą oraz kwasu masłowego (o działaniu żrącym), który wstrzykiwali do wnętrz pojazdów.

– W wyniku przeprowadzonej realizacji policjanci CBŚP zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 35 do 53 lat. Wszyscy to obywatele polscy. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także bezprawnego wymuszania wierzytelności, wymuszeń rozbójniczych, mienia i dodatkowo dotyczące przestępstw narkotykowych – wylicza kom. Wrześniowski.

Maczety, noże, proca na metalowe kulki, a także imitacja policyjnej odznaki

Podczas przeszukań u członków grupy śledczy ujawnili obszerną dokumentację wskazującą na prowadzenie bezprawnych windykacji. A także zestaw „akcesoriów” wykorzystywanych w przestępczej działalności – w tym przedmiot przypominający broń palną, maczety, noże, metalowy kastet, kajdanki, kominiarkę, procę na metalowe kulki, oraz imitację odznaki policyjnej. Do tego znaleziono farby, lakiery i strzykawki mogące służyć do zastraszania ofiar i niszczenia ich mienia, a dodatkowo narkotyki - metamfetaminę i marihuanę. Prokurator zajął samochód należący do podejrzanych wartości 200 tys..

Bezprawni windykatorzy – jak mówią „Rz” śledczy – prowadząc bezprawny proceder, czuli się pewnie. Na nagraniu zamieszczonym w internecie, jeden z podejrzanych apeluje do dłużników, którzy „stracili paznokcie podczas czynności windykacyjnych”, żeby po spłaceniu długu przyszli, a ten ich uszczerbek zostanie naprawiony.

- Policjanci CBŚP konsekwentnie zwalczają zorganizowane grupy przestępcze, które pod pozorem legalnej działalności gospodarczej stosują przemoc, groźby i zastraszanie. Nasi funkcjonariusze stale prowadzą działania ukierunkowane na identyfikowanie sprawców tego rodzaju przestępstw, zabezpieczanie ich majątku oraz pociąganie do odpowiedzialności osób czerpiących korzyści z krzywdy i strachu pokrzywdzonych – zaznacza komisarz Wrześniowski.

Już wcześniej (jesienią ubiegłego roku) w innych wątkach śledztwa, CBŚP zatrzymało dwóch policjantów z Częstochowy, którzy mieli członkom grupy przekazywać informacje z policyjnych systemów. Z kolei na początku lipca tego roku zarzutów za ujawnienie informacji „objętych tajemnicą skarbową i służbową” doczekało się trzech funkcjonariuszy KAS. Miała ich do tego nakłaniać była pracownica KAS (jednego z urzędów skarbowych w Kielcach), „która następnie przekazywała uzyskane dane członkom grup przestępczych w zamian za korzyści materialne” - podawała w komunikacie częstochowska prokuratura, dodając, że „podejrzani potwierdzili ustalenia śledztwa, składając obszerne wyjaśnienia”.