Jak twierdzi, model ochrony przed bezprawnymi sposobami egzekwowania wierzytelności opiera się przede wszystkim na art. 191 § 2 k.k. oraz art. 190a § 1 k.k. Sprawca, który działa w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, również wypełnia znamiona czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Natomiast zgodnie z art. 191 § 1 i 2 k.k. „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (§ 1). „Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 ”(§ 2).

Są również przepisy chroniące mir domowy. Zgodnie z art. 193 § 1 k.k. „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Dopełnieniem tych regulacji są w ocenie MS stosunkowo nowe przepisy art. 304 § 2 i 3 k.k.: „Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.". Stosownie zaś do art. 304 § 3 k.k. „Tej samej karze podlega, kto, w związku z udzieleniem osobie fizycznej świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie świadczenia pieniężnego z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie".