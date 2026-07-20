Niskie temperatury będą towarzyszyć nam przez cały tydzień. Ocieplenia, jak wynika z prognoz IMGW, możemy jednak spodziewać się od najbliższego weekendu. 25 lipca na południowym zachodzie maksymalna temperatura wyniesie 27 stopni Celsjusza, natomiast w poniedziałek 27 lipca na południu nawet 32 stopnie Celsjusza.

Reklama Reklama

Do Polski napływa coraz chłodniejsze powietrze

Jak informuje IMGW, rozległy wyż znad północnego Atlantyku oddziałuje na pogodę na Wyspach Brytyjskich, sięgając klinem do Europy Centralnej. Ośrodki niżowe znajdują się nad Litwą, Łotwą i Białorusią oraz nad Grecją, Włochami i Hiszpanią. Polska na przeważającym obszarze jest pod wpływem układu niżowego z ośrodkiem głównym w rejonie Morza Białego i wtórnym w rejonie Litwy, jedynie południowy zachód i południe kraju są w zasięgu słabego klina wyżu. Z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie.

Pogoda w poniedziałek, 20 lipca. Ochłodzenie, deszcz i burze

W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy kraju, burze. Suma opadów przeważnie do około 10 mm, na północy miejscami do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 17 do 19 st. C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 20 st. C w centrum, do 23 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na zachodnim wybrzeżu w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do około 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h.

W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane; na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, na północy i północnym wschodzie możliwe także burze. Miejscami na północy kraju suma opadów do 20 mm.

Temperatura minimalna od 11 do 15 st. C, na terenach podgórskich Karpat od 7 do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem przeważnie dość silny, w rejonie Helu bardzo silny, na północy wiatr w porywach na ogół do około 60 km/h, w rejonie Helu do 70 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich, jedynie nad morzem północny i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy oraz podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek, 21 lipca. Nadal będzie chłodno

We wtorek zachmurzenie duże, na północnym zachodzie z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Suma opadów podczas burz do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 17 do 21 st. C, chłodniej miejscami na północy oraz na Podhalu, 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny do 50 km/h i w porywach do 70 km/h, stopniowo słabnący, północno-zachodni i zachodni, nad morzem również północny. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h. Podczas burz porywy wiatru do około 60 km/h.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Rekordowo niski poziom Dunaju. Statki wycieczkowe utknęły w węgierskich portach Woda w Dunaju w mieście Baja na południu Węgier spadła do najniższego notowanego dotąd poziomu - poinformował w czwartek portal Daily News Hungary....

Prognoza pogody dla Warszawy. Będzie chłodno i deszczowo

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, również w czasie burzy, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, przejściowo małe. Możliwe okresami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, również w czasie burzy, północno-zachodni.