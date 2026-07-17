Stolica Uzbekistanu, Taszkent, oraz południowe regiony tego kraju od kilku dni zmagają się z falą wyjątkowo wysokich temperatur – nawet jak na tę część świata. Według uzbekistańskiej służby hydrometeorologicznej od 13 lipca w większości kraju termometry pokazują 41–43 stopni Celsjusza, a na północy, południu oraz na terenach pustynnych – nawet 44–46 stopni.

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W Kazachstanie tak gorąco, że ulice trzeba podlewać

W związku z upałami w części regionów zamknięto przedszkola, aby ograniczyć ryzyko dla zdrowia dzieci. W pierwszej kolejności o zamknięciu takich placówek zdecydowały już 13 lipca władze Autonomicznej Republiki Karakałpacji na zachodzie państwa, a następnie podobną decyzję podjęto w przedszkolach w stołecznym Taszkiencie oraz w placówkach na południu kraju – w obwodach bucharskim i chorezmijskim. Otwarcie przedszkoli po weekendzie uwarunkowane jest – według lokalnych władz – obniżeniem temperatury powietrza.

W Kazachstanie zwiększono częstotliwość podlewania ulic i terenów zielonych, próbując ograniczyć skutki ekstremalnych temperatur i nagrzewania się przestrzeni w miastach.

Lipiec w Uzbekistanie cieplejszy od normy klimatycznej nawet o 3 stopnie Celsjusza

Lokalne media podają, że tegoroczne wartości temperatur wyraźnie przekraczają wieloletnią normę. W lipcu maksymalna temperatura w Uzbekistanie wynosi zwykle 35–37 stopni Celsjusza, a na południu i obszarach pustynnych – 38–40 stopni. Obecna fala upałów oznacza więc temperatury wyższe od normy o około 5–8 stopni, a średnio cały lipiec ma być cieplejszy od normy klimatycznej o 1,5–3 stopnie.

Upały obejmują także sąsiednie państwa. W południowym i wschodnim Kazachstanie prognozowane są temperatury wynoszące od 40 do 45 stopni. W stołecznej Astanie, położonej na północy kraju, pierwsze dni lipca charakteryzowały się temperaturami przekraczającymi 35 stopni Celsjusza, a władze regularnie wysyłały mieszkańcom ostrzeżenia i apele, by pozostać w domu.

W Turkmenistanie i części pustynnych obszarów Azji Centralnej również utrzymują się temperatury przekraczające 40 stopni, co jest związane z napływem gorących mas powietrza z południa.