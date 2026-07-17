Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie przynosi pogłębienie spadków krajowych indeksów, co wpisuje się w negatywne nastroje panujące na zagranicznych giełdach. Pod naporem podaży w pierwszej fazie handlu WIG20 został zepchnięty około 1 proc. pod kreskę. Słabość warszawskiego parkietu wynika głównie z fatalnych nastrojów na pozostałych rynkach akcji.

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Wyprzedażą zakończyła się czwartkowa sesja na amerykańskiej giełdzie, a spadkom przewodziły akcje producentów chipów. Głęboko pod kreską zakończyły dzisiejsze notowania największe azjatyckie parkiety. W piątkowy poranek sprzedający przejęli inicjatywę również na europejskich rynkach, choć ich przewaga nie jest na razie wyraźna.

Uwagę inwestorów w dalszym ciągu przyciągają wydarzenia na Bliskim Wschodzie. W obliczu eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem inwestorzy ograniczają przed weekendem ekspozycję na ryzykowne aktywa, co przekłada się na wyprzedaż na rynkach akcji.

Akcje banków i KGHM ciążą indeksowi WIG20

Na giełdzie w Warszawie sprzedający uaktywnili się w segmencie największych spółek, z których większość jest notowana na minusie. Ich uwaga skupia się przede wszystkim na walorach banków, co przekłada się na pogłębienie korekty ich notowań.

Chętnie pozbywano się również akcji KGHM, które podążają śladem spadających cen miedzi na światowych rynkach. Powodów do zadowolenia nie mają także posiadacze mocno przecenionych papierów Budimeksu i Modivo. Negatywnym nastrojom skutecznie opierają się jedynie nieznacznie drożejące akcje PGE, Pepco i Żabki.

Na szerokim rynku zdecydowanie przeważa podaż. Na każdą drożejącą spółkę przypadają dwie przecenione. W segmencie średnich spółek z indeksu mWIG40 zniżkom przewodzą akcje dystrybutorów elektroniki: AB i Asbisu. Wśród małych firm największą stratę, sięgającą blisko 5 proc., notują akcje Digital Network.

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