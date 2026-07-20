Zawiadomienie o zaginięciu mężczyzny wpłynęło do ratowników MOPR w niedzielę po południu. Wieczorem ciało zaginionego mężczyzny zostało namierzone w jeziorze za pomocą sonaru.

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Dramatyczny przebieg wydarzeń. Zaginięcie zgłosiła załoga jachtu

Mazurskie jeziora, które w letnie weekendy przyciągają tłumy turystów, stały się miejscem tragedii. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny w niedzielę około godziny 16:45. Do zdarzenia doszło w miejscowości Piękna Góra (woj. warmińsko-mazurskie).

„Zaniepokojona załoga zgłosiła zaginięcie, ponieważ z mężczyzną od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu” – informuje Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jak wynika z informacji, do których dotarł „Fakt”, grupa osób spędzała czas na zacumowanym jachcie, oglądając sobotni mecz mistrzostw świata w piłce nożnej. W trakcie wspólnego oglądania spotkania 33-latek oddalił się od łodzi.

Wielogodzinna akcja poszukiwawcza. „Tragedii można było uniknąć”

Na miejsce skierowano jednostkę R-19 stacjonującą w Giżycku wraz z sonarem oraz grupa Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronów) MOPR. W działaniach brała też udział giżycka policja i straż pożarna.

„Około godziny 20:00 ciało zaginionego mężczyzny zostało namierzone za pomocą sonaru na głębokości 6 metrów w pobliżu zacumowanego jachtu, a niespełna pół godziny później wydobyte na powierzchnię – podaje w komunikacie MOPR.

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w oficjalnym komunikacie po zakończeniu akcji podkreśliło, że do zdarzenia mógł przyczynić się alkohol.

„Tragedii można byłoby uniknąć, gdyby nie spożywany w nadmiarze alkohol” – przekazali przedstawiciele MOPR.

Z danych policji wynika, że od 1 czerwca w Polsce utonęło już 88 osób. Służby przypominają, że połączenie wypoczynku nad wodą z alkoholem stanowi jedną z najczęstszych przyczyn utonięć.