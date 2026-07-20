Jak podkreśla Fundacja Cancer Fighters, jest to „rekordowa zbiórka w historii polskiego internetu”. Na końcową kwotę złożyły się wpłaty darczyńców, wpływy z licytacji, wydarzeń charytatywnych oraz inicjatyw partnerów i twórców, którzy dołączyli do akcji.

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Na co zostaną przeznaczone pieniądze ze zbiórki Łatwoganga?

Od początku środki z akcji trafiają na wsparcie osób chorujących onkologicznie oraz placówek medycznych. Finansowane są m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, zakup nierefundowanych leków i sprzętu medycznego.

Fundacja poinformowała również o powołaniu Rady Eksperckiej akcji Diss na raka, która będzie wspierać organizację przy podejmowaniu decyzji dotyczących największych projektów finansowanych z zebranych środków.

– Otrzymaliśmy ogromny kredyt zaufania od setek tysięcy osób. Dziś naszym zadaniem jest zamienić go w dobrze przemyślane decyzje i działania, które będą służyć pacjentom przez wiele lat. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, którzy będą wspierać nas swoją wiedzą i doświadczeniem – powiedział prezes Fundacji Cancer Fighters Marek Kopyść.

Czytaj więcej Publicystyka Łatwogang dla pokolenia Z jest fajniejszy niż państwo Przez dziewięć dni influencer Łatwogang prowadził na platformie YouTube transmisję, podczas której zebrał ponad 250 mln zł dla Fundacji Cancer Figh...

Internauci reagują na rekordową zbiórkę

Informację o zakończeniu akcji Fundacja Cancer Fighters przekazała również w mediach społecznościowych. W opublikowanym nagraniu podopieczni fundacji sami ogłosili końcową kwotę zbiórki. W opisie filmu organizatorzy zapewnili, że zebrane pieniądze są już wykorzystywane na pomoc pacjentom.

„Nie marnujemy ani sekundy – już teraz środki zmieniamy w realne działania. Codziennie pracujemy, żeby zamienić każdą Waszą złotówkę na sprzęt, leki i realną pomoc na oddziałach onkologicznych w całej Polsce, o wszystkim będziemy Was na bieżąco informowali i pokazywali, gdzie trafia wsparcie”.

Pod wpisem pojawiły się tysiące komentarzy. Internauci gratulowali organizatorom i podkreślali, że sukces akcji jest wspólnym osiągnięciem darczyńców.

„Razem wygramy, dużo zdrowia”, „Jesteście wielcy”, „Moja wpłata też jest w tej kwocie, ale stanowiła kroplę w morzu potrzeb chorych dzieci”, „Mali bohaterzy przez wielkie «B»” – pisali komentujący.

Jak narodziła się akcja Diss na raka?

Akcja rozpoczęła się w kwietniu 2026 r. od współpracy Bedoesa 2115 z Fundacją Cancer Fighters. Raper nagrał utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” wspólnie z 11-letnią Mają Mecan, która choruje na nowotwór.

Do inicjatywy szybko dołączył internetowy twórca Łatwogang, organizując trwającą dziewięć dni charytatywną transmisję na YouTube. W kolejnych tygodniach do zbiórki włączyli się także inni twórcy internetowi, partnerzy i darczyńcy, a o akcji informowały również zagraniczne media.