Jak podkreśla Fundacja Cancer Fighters, jest to „rekordowa zbiórka w historii polskiego internetu”. Na końcową kwotę złożyły się wpłaty darczyńców, wpływy z licytacji, wydarzeń charytatywnych oraz inicjatyw partnerów i twórców, którzy dołączyli do akcji.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze ze zbiórki Łatwoganga?

Od początku środki z akcji trafiają na wsparcie osób chorujących onkologicznie oraz placówek medycznych. Finansowane są m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, zakup nierefundowanych leków i sprzętu medycznego.

Fundacja poinformowała również o powołaniu Rady Eksperckiej akcji Diss na raka, która będzie wspierać organizację przy podejmowaniu decyzji dotyczących największych projektów finansowanych z zebranych środków.

– Otrzymaliśmy ogromny kredyt zaufania od setek tysięcy osób. Dziś naszym zadaniem jest zamienić go w dobrze przemyślane decyzje i działania, które będą służyć pacjentom przez wiele lat. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, którzy będą wspierać nas swoją wiedzą i doświadczeniem – powiedział prezes Fundacji Cancer Fighters Marek Kopyść.

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Internauci reagują na rekordową zbiórkę

Informację o zakończeniu akcji Fundacja Cancer Fighters przekazała również w mediach społecznościowych. W opublikowanym nagraniu podopieczni fundacji sami ogłosili końcową kwotę zbiórki. W opisie filmu organizatorzy zapewnili, że zebrane pieniądze są już wykorzystywane na pomoc pacjentom.

„Nie marnujemy ani sekundy – już teraz środki zmieniamy w realne działania. Codziennie pracujemy, żeby zamienić każdą Waszą złotówkę na sprzęt, leki i realną pomoc na oddziałach onkologicznych w całej Polsce, o wszystkim będziemy Was na bieżąco informowali i pokazywali, gdzie trafia wsparcie”.

Pod wpisem pojawiły się tysiące komentarzy. Internauci gratulowali organizatorom i podkreślali, że sukces akcji jest wspólnym osiągnięciem darczyńców.

„Razem wygramy, dużo zdrowia”, „Jesteście wielcy”, „Moja wpłata też jest w tej kwocie, ale stanowiła kroplę w morzu potrzeb chorych dzieci”, „Mali bohaterzy przez wielkie «B»” – pisali komentujący.

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Jak narodziła się akcja Diss na raka?

Akcja rozpoczęła się w kwietniu 2026 r. od współpracy Bedoesa 2115 z Fundacją Cancer Fighters. Raper nagrał utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” wspólnie z 11-letnią Mają Mecan, która choruje na nowotwór.

Do inicjatywy szybko dołączył internetowy twórca Łatwogang, organizując trwającą dziewięć dni charytatywną transmisję na YouTube. W kolejnych tygodniach do zbiórki włączyli się także inni twórcy internetowi, partnerzy i darczyńcy, a o akcji informowały również zagraniczne media.