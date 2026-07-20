Kierownictwo PiS podjęło 15 lipca uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Chodzi przede wszystkim o stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”.

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Jacek Sasin rozwiązał swoje stowarzyszenie, Mateusz Morawiecki nie zamierza rozwiązywać stowarzyszenia Rozwój Plus

Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę w sprawie przynależności do stowarzyszeń upływa 23 lipca. Według informacji PAP, do 17 lipca deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń złożyło ok. 130 parlamentarzystów.

Już po podjęciu uchwały przez kierownictwo PiS Jacek Sasin poinformował, że zdecydował się zaprzestać działalności konkurencyjnego wobec Morawieckiego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska. Z kolei Morawiecki podkreślił, że „budowa Wielkiej Polski” jest i pozostanie celem jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus, z którymi rozmawiała PAP po środowej decyzji władz partii, deklarowali, że nie zamierzają opuścić tej organizacji.

Piątkowe spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim nie przyniosło przełomu

Bochenek informował 17 lipca wieczorem o spotkaniu prezesa PiS z Mateuszem Morawieckim. „To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej” – napisał na X. Z kolei Morawiecki napisał w piątek wieczorem, że „jeszcze się nie urodził taki intrygant”, który podzieli go z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. „Moją lojalność wobec obozu patriotycznego potwierdzały czyny w najtrudniejszych momentach, a nie medialne spinowane spekulacje” – zaznaczył.

19 lipca związany z Morawieckim europoseł Piotr Müller pytany w telewizji wPolsce24.pl, czy jest planowane kolejne spotkanie odparł: – Mam nadzieję. Z tego co wiem, ma się odbyć, ale nie jest konkretnie umówione.

Rafał Bochenek dopytywany przez PAP o kolejne spotkanie obu polityków podkreślił, że „takie spotkanie nie jest wykluczone, choć nie jest zaplanowane. Na ten moment nie ma takiego spotkania w kalendarzu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego”.