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Bogusław Chrabota: Wyjście Morawieckiego z PiS nieuchronne, ale dziś przedwczesne

Najlepszym czasem na partię Morawieckiego były początek roku 2027. Wiedzą o tym i prezes i były premier. Kaczyński jednak ciśnie. Więc do rozpadu dojść musi.

Publikacja: 19.07.2026 19:31

"Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim" — pis

"Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim" — pisze były premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z liderem Prawa i Sprawiedliwości

Foto: PAP/Albert Zawada

Bogusław Chrabota

„Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z Prezesem Jarosławem Kaczyńskim” — pisze były premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z liderem Prawa i Sprawiedliwości. I jest to – jak zwykle w polityce – półprawda, albo jak kto woli komunikat czysto protokolarny. Morawiecki chce, by go tak postrzegano. Ale czy tak jest, to osobna sprawa.

Historia zna tysiące przypadków, w których najwierniejszy współpracownik podnosił rękę na swojego protektora, by przyspieszyć sukcesję. To dość naturalne i dokładnie tak samo będzie w Prawie i Sprawiedliwości. Wie to dobrze Jarosław Kaczyński i wie Morawiecki. Dlatego nie jest prawdą, że „jeszcze się nie narodził taki…” Narodził się dokładnie wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki przyjmował legitymację partyjną PiS. Już wtedy widział siebie na ścieżce do przewodzenia prawicy i cała jego późniejsza droga i liczne publiczne deklaracje to potwierdzają.

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