Mimo że policja nie wydała zgody na demonstrację, w proteście w Delhi uczestniczyło około 10 tys. osób. Manifestanci sprzeciwiali się oszustwom egzaminacyjnym na uczelniach, domagali się dymisji ministra edukacji Dharmendry Pradhana oraz reformy systemu egzaminacyjnego. Wznoszono także hasła wzywające premiera Modiego do ustąpienia.

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Indie: Policja użyła siły przeciwko protestującym. „Nic nie powstrzyma karaluchów”

Według doniesień podczas protestu policja użyła pałek, aby rozproszyć demonstrantów. Uczestnicy zgromadzili się po apelu niedawno powstałego ruchu internetowego „Partia Karaluchów Janta” (CJP). Policja zaprzeczyła jednak, jakoby użyła siły wobec protestujących.

„Nic dziś nie powstrzyma karaluchów!” – napisał ruch w serwisie X, cytowany przez Reutera. 19 lipca policja w Delhi oświadczyła, że planowany marsz jest nielegalny i zapowiedziała skierowanie sił do ochrony parlamentu oraz innych budynków publicznych.

Reuters podkreśla, że protesty są postrzegane jako największe dotychczas wyzwanie dla premiera Modiego, który obecnie sprawuje urząd po raz trzeci z rzędu. Jak podała AP, ruch zdobył miliony zwolenników w mediach społecznościowych.

Skąd wzięła się „Partia Karaluchów Janta”?

„Partia Karaluchów Janta” powstała w maju po tym, jak prezes Sądu Najwyższego porównał grupę bezrobotnych młodych ludzi do „karaluchów”. Popularność ruchu gwałtownie wzrosła w maju, po ujawnieniu wycieku arkuszy egzaminacyjnych, który doprowadził do unieważnienia egzaminu wstępnego na studia medyczne. Do testu przystąpiło około dwóch milionów kandydatów. Jak podała agencja AFP, powołując się na lokalne media, decyzja o unieważnieniu egzaminu doprowadziła do samobójstwa kilku kandydatów. Pod koniec czerwca część przedstawicieli ruchu protestu „Partia Karaluchów Janta” rozpoczęła strajk głodowy, popierając postulaty studentów w zakresie zmian w systemie edukacji.

Założyciel „Partii Karaluchów Janta” Abhijeet Dipke wzywa do dymisji premiera Indii.