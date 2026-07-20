Argentyńczycy zachwycali kibiców, kiedy w kilku wcześniejszych meczach potrafili wygrywać, gdy wydawało się, że nie ma już na to czasu i szans. Tym razem było inaczej. To wręcz nieprawdopodobne, ale Argentyńczycy przez dwie godziny nie oddali ani jednego celnego strzału. Trudno było sobie wyobrazić, że mecz kończy się bezbramkowym remisem i w rzutach karnych wygrywa Argentyna.

Ona tym razem na to nie zasłużyła. Nie zrobiła absolutnie nic, żeby wygrać. To Hiszpanie imponowali taktyką, walecznością, różnorodnością form ataku i grą obronną całej drużyny, zaczynającą się już od połowy boiska. Grali równie fantastycznie, jak przeciw Francji. Idealnie taktycznie.