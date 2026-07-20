Magyar poinformował, że planuje spotkać się z Polgar 20 lipca i ma nadzieję, że uczyni mu ona „wielki zaszczyt” , przyjmując nominację.

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Péter Magyar skrócił kadencję prezydenta Węgier. Teraz wybrał jego następczynię

Premier Węgier chce, by 49-letnia Polgar zastąpiła usuniętego z urzędu przez parlament Tamasa Sulyoka, politycznego sojusznika byłego premiera Viktora Orbana. 18 lipca Sulyok podpisał 17. poprawkę do konstytucji, przewidującą wcześniejsze zakończenie jego kadencji.

Pierwotnie kadencja Sulyoka miała trwać do marca 2029 r. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować ustawy przyjęte przez parlament do Trybunału Konstytucyjnego.

Na Węgrzech głowę państwa wybiera parlament, w którym obecnie partia Magyara, Tisza, ma większość dwóch trzecich głosów.

Magyar zapowiadał w ostatnich dniach, że państwo będzie miało nowego prezydenta przed 20 sierpnia. „Stanowisko partii Tisza jest takie, że prezydent wolny od przeszłości i zaangażowania w politykę partyjną najlepiej reprezentowałby jedność Węgier” – napisał 18 lipca Magyar na Facebooku.

Dzień później szef węgierskiego rządu ogłosił, także na Facebooku, że zamierza nominować na urząd prezydenta Judit Polgar, genialną szachistkę, mistrzynię olimpijską (na olimpiadzie szachowej kobiet). Podczas swej kariery pokonała ona mistrzów świata, takich jak Garri Kasparow, Anatolij Karpow i Władimir Kramnik.

„Przez dekady Judit Polgar symbolizowała talent i wytrwałość. Jako najbardziej utytułowana szachistka w historii, przez 26 kolejnych lat prowadziła w światowym rankingu kobiet i jednocześnie znajdowała się w pierwszej dziesiątce najlepszych szachistów na świecie” – napisał Magyar.

Judit Polgar skończyła karierę szachową. Obecnie działa m.in. na rzecz edukacji i równych szans

Polgar zakończyła swoją aktywną karierę ponad dziesięć lat temu, ale nadal aktywnie promuje szachy. Poprzez swą fundację działa również na rzecz edukacji i równych szans. Dotychczas nie pełniła żadnej funkcji politycznej.