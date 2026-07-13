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Sondaże pokazują, że Koalicja Obywatelska traci poparcie, a kolejne niezrealizowane obietnice zaczynają ciążyć rządowi. Reformy ochrony zdrowia, edukacji czy wymiaru sprawiedliwości nie spełniły oczekiwań wielu wyborców, a kolejne kryzysy tylko pogłębiają poczucie rozczarowania. Jak zauważa Artur Bartkiewicz: „ta zmiana ograniczyła się do tego, że jest nowa ekipa rządząca”.
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Jednocześnie nie korzysta na tym Prawo i Sprawiedliwość. Zamiast powrotu do dominacji PiS coraz większe znaczenie zyskują ugrupowania pozostające poza dotychczasowym politycznym duopolem. Szczególną uwagę zwracają rosnące notowania obu Konfederacji oraz ich potencjalna rola w tworzeniu przyszłego rządu. – Konfederacja może iść do władzy i tak do niej maszeruje z hasłem „nas jeszcze nie było” – mówi Artur Bartkiewicz.
Rozmowa dotyczy również rosnącego poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Gość podcastu zwraca uwagę, że wysokie poparcie dla ugrupowania o tak radykalnym programie jest sygnałem głębokiego kryzysu zaufania do obecnych elit politycznych. – To, że taka partia ma poparcie na poziomie 9-10 proc., pokazuje, że rzeczywiście jakaś zmiana jest – wskazuje Bartkiewicz.
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Coraz większym problemem staje się także elektorat rozczarowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Polska 2050 utraciła wizerunek świeżej alternatywy, a nowe projekty centrowe wciąż nie znajdują przekonujących liderów. Jak podkreśla Bartkiewicz: – Polska 2050, przynajmniej na teraz, jest na pozycji straconej.
Czy w tej sytuacji pojawi się zupełnie nowa siła polityczna? W rozmowie padają nazwiska potencjalnych liderów spoza polityki, w tym przedsiębiorców i osób znanych z życia publicznego. Jednocześnie gość podcastu zaznacza, że sukces wymaga nie tylko rozpoznawalności, ale także odpowiedniej charyzmy i zaplecza. – Pozostaje pytanie, czy nie pojawi się ktoś czwarty, oprócz tych partii – mówi gość podcastu.
Jednym z wątków rozmowy jest również przyszłość Mateusza Morawieckiego i jego miejsce na prawicy. Czy były premier może jeszcze stać się politykiem zdolnym przyciągnąć nowych wyborców? Zdaniem Artura Bartkiewicza obecnie taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. – Morawiecki chce przede wszystkim powalczyć o rząd dusz na prawicy – mówi szef wydawców strony głównej rp.pl.
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W końcowej części podcastu rozmowa schodzi na temat edukacji i reform wprowadzonych przez rząd. Szczególnie dużo miejsca poświęcono likwidacji obowiązkowych prac domowych oraz skutkom tej decyzji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. – Zrobiliśmy krok wstecz. Im szybciej zadania domowe wrócą do szkoły, tym lepiej tak naprawdę dla uczniów – mówi Artur Bartkiewicz.
Gość podcastu ocenia również sposób wdrażania edukacji zdrowotnej, wskazując, że choć sam przedmiot jest potrzebny, to sposób jego wprowadzenia okazał się nieudany. – Sposób, w jaki wprowadzono edukację zdrowotną też był katastrofalny – ocenia Bartkiewicz.
Czy Polska rzeczywiście wchodzi w okres politycznego przesilenia? Czy rozczarowani wyborcy znajdą nową reprezentację, czy też czeka nas jedynie kolejna odsłona rywalizacji znanych ugrupowań? O tym wszystkim Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Arturem Bartkiewiczem w najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym”.
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