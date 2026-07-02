Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogodę na zachodzie Europy kształtuje klin wyżu znad Atlantyku, na wschodzie słaby wyż. Kraje skandynawskie i południe kontynentu są pod wpływem płytkich ośrodków niżowych.

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Wschodnia i południowo-wschodnia Polska jest w obszarze bruzdy niskiego ciśnienia z pofalowanym frontem atmosferycznym, przemieszczającym się na wschód. Pozostała część kraju znajduje się pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku. Z zachodu napływa polarne morskie powietrze, tylko wschód i południowy wschód w pierwszej połowie dnia pozostają w powietrzu zwrotnikowym.

Prognoza pogody na czwartek. W jednym regionie nadal możliwe burze

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze z opadami do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 16 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 21 st. C nad morzem i na południu, do 27 st. C na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wieczorem na krańcach północno-zachodnich w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich, na wschodzie również północny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

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Pogoda na piątek. Niemal w całej Polsce zrobi się chłodniej

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna od 13 st. C, 14 st. C na północy i zachodzie do 17 st. C, 18 st. C na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich, około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju porywisty, na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich, tylko na północnym wschodzie południowy. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 55 km/h.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu także burze. Suma opadów na północy od 10 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna od około 18 st. C w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 st. C do 24 st. C, najcieplej na południowym wschodzie kraju, do 26 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu wiatr dość silny, okresami silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. W górach porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda w Warszawie. Nadchodzi ochłodzenie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się jego spadek. W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia. W pierwszej części dnia możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny oraz północno-zachodni.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr początkowo słaby, zmienny, później wzmagający się do umiarkowanego, na ogół południowy oraz południowo-zachodni. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.