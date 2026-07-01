W środę Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, który ma upamiętniać osoby szczególnie zasłużone dla państwa i walki o jego niepodległość. Wirtualna Polska informuje, że niebawem w związku ze sprawą do Warszawy przyjechać ma szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Jak czytamy, „ma przywieźć propozycję kompromisu”.

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Andrij Sybiha ma przyjechać do Warszawy z „propozycją kompromisu”

Z doniesień Wirtualnej Polski wynika, że pojawić ma się pomysł wprowadzenia do panteonu Marko Bezruczki. To generał armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który wraz z Polakami zajął Kijów w 1920 r. i bronił przed sowietami Zamościa.

Propozycja ta ma być traktowana jako próba deeskalacji konfliktu na linii Kijów–Warszawa. Jednocześnie jednak media zauważają, że – choć lista przyszłych patronów panteonu jeszcze nie powstała – jeden z autorów projektu przyznał, że wśród potencjalnych kandydatów może znaleźć się także Stepan Bandera. Nie ma też gwarancji, że na podstawie ustawy do panteonu nie trafią Kłym Sawur i Roman Szuchewycz, odpowiedzialni za zbrodnie popełnione na Polakach. Pojawiają się również obawy, że podobne gesty Ukraina wykonywała już wcześniej, a później powracała do retoryki gloryfikującej UPA.

Jak zauważa Wirtualna Polska, w kręgach dyplomatycznych gest Sybihy i nawiązania do Bezruczki są postrzegane jako „pożądane”, lecz jednocześnie takie, które nie gwarantują realnej zmiany.

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Ukraina tworzy Panteon Narodowy. Jest decyzja parlamentu

We wtorek projekt ustawy o panteonie poparła parlamentarna komisja ds. polityki humanitarnej i informacyjnej; poleciła przyjęcie dokumentu w jednym głosowaniu.

W środę dokument poparło w całości 287 posłów w izbie, która formalnie liczy ich 450.

Przewodniczący Stefanczuk, prosząc deputowanych o poparcie projektu ustawy ocenił, że decyzja ta tworzy historię. – To właśnie dziś my, Rada Najwyższa Ukrainy IX kadencji, podejmiemy historyczną decyzję, ustanawiając podstawy prawne dla wyjątkowego miejsca ukraińskiej państwowości. Powiedziałbym nawet – pępka ukraińskiej państwowości, miejsca, w którym swój ostatni spoczynek, schronienie i należną cześć znajdą najlepsi synowie i córki naszego państwa i naszego narodu – powiedział.

– (…) Ukraiński Panteon Narodowy będzie miejscem, w którym na zawsze żyć będą zarówno chwała, jak i wolność Ukrainy. Będzie miejscem naszej niezłomnej siły i szczerej wdzięczności wobec wszystkich tych, którzy tworzyli Ukrainę, bronili jej i oddali to, co najcenniejsze – własne życie – zaznaczał Stefanczuk.

Konflikt o UPA na linii Polska–Ukraina

Pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię „Bohaterów UPA” (Ukraińskiej Powstańczej Armii) Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W odpowiedzi dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Następnie Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował zaś, że zwróci przyznany mu w 2022 r. ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego.