W piątek Karol Nawrocki poinformował, że w związku ze zgodą Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA” po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.

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W odpowiedzi ukraińscy politycy zaczęli ogłaszać, że zrzekają się przyznanych im przez Polskę odznaczeń. Jest ich coraz więcej.

Kto zrzekł się polskiego odznaczenia po decyzji Karola Nawrockiego ws. Orderu Orła Białego?

Z polskiego odznaczenia – Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – zrezygnował już między innymi Kyryło Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy. „Niestety, prezydent Polski Karol Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego aktu wobec naszego narodu, pozbawiając prezydenta Ukrainy wcześniej wręczonego mu Orderu Orła Białego” – stwierdził. „Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten z pewnością wykorzysta przeciwko obu naszym krajom” – dodał.

Zdaniem Budanowa „ten gest prezydenta Polski nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością ani czymkolwiek podobnym”. „Bo o jakiej sprawiedliwości może być mowa, jeśli Orderu Orła Białego, na przykład, do dziś nie pozbawiono włoskiego faszystowskiego dyktatora i pomocnika Hitlera, Benita Mussoliniego? Ukraina bez wątpienia oceni to wydarzenie. Mimo wszystko nadal będziemy mocno stać na zasadach otwartego partnerstwa ze wszystkimi naszymi sojusznikami. Jednak partnerstwa równoprawnego, opartego na zasadach wzajemnego szacunku” – podkreślił. „W związku z tym odmawiam przyjęcia Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu za Zasługi dla Polski, którym w ubiegłym roku odznaczył mnie prezydent Polski. Jestem przekonany, że ukraińskie społeczeństwo – zarówno wojskowi, jak i cywile – odczuwa takie same emocje i poprze ten krok” – przekazał Budanow.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował zaś o zwrocie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP. „Na naszych sporach zawsze zyskuje Moskwa” – podkreślił, apelując o rozmowę i poszukiwanie porozumienia.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha nazwał decyzję prezydenta RP o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego strategicznym błędem. Szef ukraińskiej dyplomacji zapowiedział jednocześnie wówczas, że zwróci Polsce Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym został odznaczony w październiku 2022 r.

Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma również postanowił zrzec się Orderu Orła Białego, którym został odznaczony w 1997 r. W oświadczeniu wyjaśnił, że jego decyzja jest bezpośrednią reakcją na decyzję prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. „W związku z decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego postanowiłem zrzec się tego odznaczenia, które miałem zaszczyt otrzymać w 1997 r.” – napisał były prezydent Ukrainy. Kuczma podkreślił też, że przez całą swoją prezydenturę budowanie dobrych relacji z Polską było jednym z jego najważniejszych priorytetów. Jak zaznaczył, wspólnie z ówczesnym prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim podejmowali liczne działania na rzecz zbliżenia obu państw.

Taką samą decyzję podjął inny były prezydent tego kraju Wiktor Juszczenko. O sprawie poinformowała na Facebooku jego rzeczniczka prasowa. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że odznaczenie zostało przyznane nie tylko konkretnej osobie. „Przede wszystkim stało się symbolem szacunku dla narodu ukraińskiego, który płaci niezwykle wysoką cenę za wolność, niepodległość i prawo do życia we własnym państwie” – wskazano.

Kolejnym ukraińskim politykiem, który po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu zrzeka się polskiego odznaczenia jest Wołodymyr Hrojsman. „To odznaczenie ma dla mnie osobiste znaczenie. Dlatego decyzja o jego zwrocie jest również osobista. Zwracam order jako wyraz solidarności z Ukrainą i prezydentem Zełenskim. Nie z urazy do narodu polskiego, lecz z głębokim szacunkiem dla niego i wdzięcznością za wszystkie lata wsparcia, za miliony Polaków, którzy otworzyli swoje serca i domy dla naszych ludzi po 24 lutego” – napisał Hrojsman we wpisie opublikowanym na Facebooku. Dodał też, że „każdy naród ma prawo do swojej historii i swoich bohaterów”.

Zełenski odesłał do Polski Order Orła Białego

Po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał odznaczenie do polskiego przywódcy.

„Prezydent Polski stwierdził, że Order Orła Białego nie jest zwykłym odznaczeniem. To symbol najwyższego zaufania wspólnoty narodów, oznaczający szczególną więź z państwem polskim i wyjątkową wdzięczność narodu. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, lecz także szacunku dla wartości stanowiących fundament naszej wspólnoty” – napisał Zełenski.

Dodał, że skoro – jego zdaniem – to odznaczenie może pozostawać w gronie osób takich jak Katarzyna II, Benito Mussolini czy Gerhard Schröder, Ukraina nie zamierza wdawać się w dalszy spór w tej sprawie.

Zełenski podkreślił jednocześnie, że Ukraina pozostaje wdzięczna wszystkim państwom, narodom i przywódcom, którzy wspierają ją w walce o wolność. „Doceniamy wszystkich, którzy są z nami na drodze do obrony wolności i którzy wspólnie z Ukrainą będą gwarantami powojennego pokoju oraz nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Jesteśmy otwarci na wszystkie znaczące formaty dialogu z Polską, które pozwolą uniknąć pogłębiania sporów wokół trudnych i bolesnych kart wspólnej historii” – zaznaczył.

Zełenski dodał również, że Ukraińcy robią wszystko, by Europa nie utraciła swojego bezpieczeństwa w tym stuleciu. „Jestem dumny z każdego ukraińskiego żołnierza i z milionów obywateli Ukrainy, którzy zasługują na bezwarunkowy szacunek za bohaterstwo w obronie przed rosyjską agresją” – podkreślił.