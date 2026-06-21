W piątek Karol Nawrocki poinformował, że w związku ze zgodą Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA” po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. W odpowiedzi ukraińscy politycy zaczęli ogłaszać, że zrzekają się przyznanych im przez Polskę odznaczeń.

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Do sprawy odniósł się teraz w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MSZ, Andrij Sybiha. Polityk stwierdził, że polski prezydent zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą.

Andrij Sybiha: Karol Nawrocki działa jak niszczyciel pozytywnych zmian

Wypowiedź Sybihy opublikowano w serwisie Telegram ukraińskiego MSZ.

„Nawrocki stał się burzycielem tych pozytywnych osiągnięć, które udało nam się wypracować w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy” – stwierdził polityk. „Pogarda wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i naszego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali” – dodał Sybiha. „Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam więcej dyktował naszej historii” – podkreślił.

Polityk zaznaczył także, że „bardzo ważne jest, aby nie upolityczniać drażliwych kwestii z przeszłości historycznej”. „Były trudne strony, ale pozwólmy historykom o tym dyskutować” – zauważył. „Będziemy powtarzać wszystkie kroki, zwłaszcza te nieprzyjazne, lekceważące dla naszego kraju. Czas na beztroskę minął” – dodał.

„Apelujemy do Polaków o zrównoważony i dyplomatyczny styl. Jesteśmy otwarci na dialog polityczny” – powiedział Sybiha. „Codziennie rozmawiamy z naszymi polskimi przyjaciółmi o tym, jak utrzymać kurs dyplomatyczny. Łączą nas wspólne wyzwania, interesy i wspólna europejska przyszłość. Musimy pozbyć się ciężaru przeszłości z naszych relacji” – dodał minister spraw zagranicznych Ukrainy. „Musimy pozbyć się ciężaru przeszłości z naszych relacji. Ważne jest, aby odłożyć emocje na bok. Mamy mechanizmy, wcześniejsze pozytywne doświadczenia, wolę. Ukraina jest gotowa do uczciwego, równego dialogu” – podkreślił.

Sybiha poinformował także, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy przyjedzie do Polski. Prezydent Ukrainy miał wziąć udział w Konferencji Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. „W poniedziałek będziemy składać raport prezydentowi Ukrainy dotyczący przygotowań do Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, skutków poszczególnych decyzji oraz formuły jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję” – zaznaczył.

Zełenski odesłał do Polski Order Orła Białego

Po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał odznaczenie do polskiego przywódcy.

„prezydent Polski stwierdził, że Order Orła Białego nie jest zwykłym odznaczeniem. To symbol najwyższego zaufania wspólnoty narodów, oznaczający szczególną więź z państwem polskim i wyjątkową wdzięczność narodu. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, lecz także szacunku dla wartości stanowiących fundament naszej wspólnoty” – napisał Zełenski.

Dodał, że skoro – jego zdaniem – to odznaczenie może pozostawać w gronie osób takich jak Katarzyna II, Benito Mussolini czy Gerhard Schröder, Ukraina nie zamierza wdawać się w dalszy spór w tej sprawie.

Zełenski podkreślił jednocześnie, że Ukraina pozostaje wdzięczna wszystkim państwom, narodom i przywódcom, którzy wspierają ją w walce o wolność. „Doceniamy wszystkich, którzy są z nami na drodze do obrony wolności i którzy wspólnie z Ukrainą będą gwarantami powojennego pokoju oraz nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Jesteśmy otwarci na wszystkie znaczące formaty dialogu z Polską, które pozwolą uniknąć pogłębiania sporów wokół trudnych i bolesnych kart wspólnej historii” – zaznaczył.

Zełenski dodał również, że Ukraińcy robią wszystko, by Europa nie utraciła swojego bezpieczeństwa w tym stuleciu. „Jestem dumny z każdego ukraińskiego żołnierza i z milionów obywateli Ukrainy, którzy zasługują na bezwarunkowy szacunek za bohaterstwo w obronie przed rosyjską agresją” – podkreślił.