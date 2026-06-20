Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 19 na 20 czerwca:

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Donald Trump grozi Iranowi. „Zrobimy coś, co im się nie spodoba”

Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent Donald Trump stwierdził, że jeśli Iran nie zawrze ze Stanami Zjednoczonymi ostatecznej umowy w ciągu 60 dni, USA „zrobią coś, co im się nie spodoba”.

– Statki przepływają przez cieśninę Ormuz bez żadnych zakłóceń w skali, jakiej jeszcze nikt nie widział. Było ich chyba około siedmiuset i teraz wręcz wylewają się stamtąd strumieniem. Ropa jest wszędzie. Zobaczycie, jak ceny ropy spadną do bardzo niskiego poziomu. Mam nadzieję, że firmy naftowe będą z tego zadowolone – powiedział Trump. – Mamy porozumienie, które zostało podpisane zeszłej nocy (nocą ze środy na czwartek). Mają 60 dni, żeby zawrzeć ostateczną umowę. W przeciwnym razie podejmiemy działania, które im się nie spodobają. Ale nie sądzę, żeby do tego doszło. Myślę, że wszystko skończy się bardzo dobrze – podkreślił. – Pamiętajcie jednak, że jeśli będziemy musieli to zrobić, to nagle ropa nie będzie już tak swobodnie przepływać przez cieśninę. Ludzie, którzy posiadają statki warte miliardy dolarów, nie przepadają za pociskami przelatującymi nad ich głowami ani za minami rozrzuconymi w wodzie – dodał amerykański przywódca.

Bodnar i Budanow nie chcą polskich odznaczeń. To reakcja na decyzję Karola Nawrockiego

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował o zwrocie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP. Powodem jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. „Na naszych sporach zawsze zyskuje Moskwa” – podkreślił, apelując o rozmowę i poszukiwanie porozumienia.

Z polskiego odznaczenia – Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – zrezygnował zaś Kyryło Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy. „Niestety, prezydent Polski Karol Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego aktu wobec naszego narodu, pozbawiając prezydenta Ukrainy wcześniej wręczonego mu Orderu Orła Białego” – stwierdził. „Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten z pewnością wykorzysta przeciwko obu naszym krajom” – dodał.

Budanow zaznaczył także, że „Nasze narody mają długie relacje i różne karty historii – zarówno bohaterskie, jak i tragiczne”. „Powinno to jednak być powodem do głębokiej refleksji, a nie brutalnych politycznych spekulacji. Ukraina nie wskazuje żadnemu innemu narodowi, jak ma uczyć swojej historii. Dlatego i my zastrzegamy sobie sprawiedliwe prawo do własnej pamięci narodowej i godności” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zdaniem Budanowa „ten gest prezydenta Polski nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością ani czymkolwiek podobnym”. „Bo o jakiej sprawiedliwości może być mowa, jeśli Orderu Orła Białego, na przykład, do dziś nie pozbawiono włoskiego faszystowskiego dyktatora i pomocnika Hitlera, Benita Mussoliniego? Ukraina bez wątpienia oceni to wydarzenie. Mimo wszystko nadal będziemy mocno stać na zasadach otwartego partnerstwa ze wszystkimi naszymi sojusznikami. Jednak partnerstwa równoprawnego, opartego na zasadach wzajemnego szacunku” – podkreślił.

„W związku z tym odmawiam przyjęcia Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu Za zasługi dla Polski, którym w ubiegłym roku odznaczył mnie prezydent Polski. Jestem przekonany, że ukraińskie społeczeństwo – zarówno wojskowi, jak i cywile – odczuwa takie same emocje i poprze ten krok” – przekazał Budanow.

Czytaj więcej Polityka Wołodymyr Zełenski stracił Order Orła Białego Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.

Donald Tusk komentuje decyzję Nawrockiego ws. Zełenskiego. „Konflikt cieszy Putina”

„Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej” – napisał w serwisie X Donald Tusk, odnosząc się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Katastrofa kolejowa w Wielkiej Brytanii. Są ofiary

W nocy z 19 na 20 czerwca doszło także do katastrofy kolejowej w Wielkiej Brytanii – w okolicy Bedford, około 80 km na północ od Londynu, zderzyły się dwa pociągi osobowe. W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a 89 osób zostało rannych, w tym 11 ciężko.

Premier Keir Starmer zaznaczył w oświadczeniu, że doniesienia o kolizji są głęboko niepokojące. Polityk zapewnił również, że jest myślami z rodziną osoby, która straciła życie oraz „tymi, którzy odnieśli poważne obrażenia”.

Mundial 2026: Pewne zwycięstwo USA i awans do 1/16 finału mundialu

W nocy reprezentacja USA wygrała drugi mecz na mistrzostwach świata – w Seattle pokonała 2:0 Australię.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest jedną z najefektowniej grających drużyn i już po dwóch meczach może świętować awans do 1/16 finału.

Gospodarzom pozostał w fazie grupowej do rozegrania jeszcze mecz z Turcją w Los Angeles (w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu).