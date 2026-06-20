„Prezydent Polski stwierdził, że Order Orła Białego nie jest zwykłym odznaczeniem. To symbol najwyższego zaufania wspólnoty narodów, oznaczający szczególną więź z państwem polskim i wyjątkową wdzięczność narodu. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, lecz także szacunku dla wartości stanowiących fundament naszej wspólnoty” – napisał Zełenski.

Reklama Reklama

Dodał, że skoro – jego zdaniem – to odznaczenie może pozostawać w gronie osób takich jak Katarzyna II, Benito Mussolini czy Gerhard Schröder, Ukraina nie zamierza wdawać się w dalszy spór w tej sprawie.

Czytaj więcej Polityka Wołodymyr Zełenski stracił Order Orła Białego Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.

Zełenski podkreślił jednocześnie, że Ukraina pozostaje wdzięczna wszystkim państwom, narodom i przywódcom, którzy wspierają ją w walce o wolność.

„Doceniamy wszystkich, którzy są z nami na drodze do obrony wolności i którzy wspólnie z Ukrainą będą gwarantami powojennego pokoju oraz nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Jesteśmy otwarci na wszystkie znaczące formaty dialogu z Polską, które pozwolą uniknąć pogłębiania sporów wokół trudnych i bolesnych kart wspólnej historii” – zaznaczył.

Zełenski dodał również, że Ukraińcy robią wszystko, by Europa nie utraciła swojego bezpieczeństwa w tym stuleciu.

- Jestem dumny z każdego ukraińskiego żołnierza i z milionów obywateli Ukrainy, którzy zasługują na bezwarunkowy szacunek za bohaterstwo w obronie przed rosyjską agresją – podkreślił.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

19 czerwca prezydent Polski Karol Nawrocki pozbawił Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.

„Chcę podkreślić, że ta decyzja nie jest skierowana przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie zmienia strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i nadal wspieramy Ukrainę, ponieważ rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla Polski i całej Europy” – oświadczył Nawrocki.

Jak zaznaczył, nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych honorowej nazwy upamiętniającej Bohaterów UPA wykracza poza wewnętrzne sprawy Ukrainy.

„Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególne znaczenie tej kwestii. Przekazaliśmy nasze stanowisko oraz oczekiwania dotyczące ponownego rozważenia skutków tej decyzji dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie” – stwierdził.

Dodał, że choć Polska i Ukraina przez ostatnie lata stopniowo budowały drogę do pojednania w sprawach historycznych, decyzja ukraińskich władz o gloryfikowaniu UPA jest – jak to określił – oburzająca, niezrozumiała i głęboko rozczarowująca.

Sybiha odsyła polskie odznaczenie

Na decyzję Warszawy zareagował także minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, który poinformował, że odsyła Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Według Sybihy odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego to strategiczny błąd, z którego skorzysta wyłącznie Moskwa.

„Z przykrością obserwujemy, że emocje w Warszawie doprowadziły polskich polityków do podjęcia nieuzasadnionych, impulsywnych i uwłaczających działań wymierzonych nie tylko w prezydenta Zełenskiego, ale przede wszystkim w państwo ukraińskie. Ubolewamy, że zamiast szukać rozwiązania, strona polska zdecydowała się na eskalację do poziomu niedopuszczalnego i nieodpowiedzialnego. Żaden prezydent innego państwa nie będzie dyktował nam naszej historii” – napisał Sybiha.