O spotkaniu, które skupiło się wokół omówienia przygotowań do wizyty papieża Leona XIV w 2028 r., MSZ poinformowało na X.

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Pielgrzymka papieża Leona XIV do Polski. Ruszyły przygotowania

„Pielgrzymka papieża jest wydarzeniem wykraczającym poza bieżące podziały i jest okazją do wspólnego działania wszystkich środowisk” – zaznaczył resort dyplomacji.

W komunikacie zamieszczonym na stronie resortu zaznaczono, że wizyta papieska to wydarzenie, które będzie realizowane wspólnie przez stronę rządową i kościelną. Przypomniano, że formalne zaproszenia do Polski zostały przekazane papieżowi Leonowi XIV zarówno przez stronę państwową – w imieniu Rzeczypospolitej przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska – jak i kościelną, reprezentowaną przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

„Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty Ojca Świętego Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej” – poinformował resort dyplomacji.

Kiedy papież Leon XIV odwiedzi Polskę?

MSZ zaznaczyło, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, a po jego ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki, w skład którego wejdą przedstawiciele odpowiednich podmiotów kościelnych i państwowych.

Resort dyplomacji podał, że do tej pory Polskę odwiedziło trzech papieży, łącznie 11 razy. „Jan Paweł II – 9 razy (w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002), Benedykt XVI w 2006 r., a podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. wizytę w Polsce złożył papież Franciszek” – przypomniało MSZ.