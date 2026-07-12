Założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam przemawiał do uczestników zgromadzonych na jasnogórskich błoniach po zakończeniu wieczornej mszy świętej, która zainaugurowała dwudniową pielgrzymkę.

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Ostra krytyka polityków i „obrona” Kościoła

Jak informuje WP, w trakcie przemówienia duchowny odniósł się do części posłów zasiadających w Sejmie.

– Nieraz patrzę na niektóre twarze w Sejmie, to jakbym żulików jakichś widział, no naprawdę. Nie mówię tego przeciwko człowiekowi, tylko: człowieku – czyń dobrze – powiedział.

O. Rydzyk stwierdził również, że zarówno nazizm, jak i komunizm rozpoczynały swoją działalność od szerzenia kłamstwa. Wskazał przy tym na hitlerowskie Niemcy oraz komunistyczny Związek Radziecki jako przykłady totalitaryzmów XX wieku.

Następnie przeszedł do kwestii ataków na Kościół i duchowieństwo. Jego zdaniem w przestrzeni publicznej dochodzi do odbierania dobrego imienia księżom oraz przedstawiania ich w fałszywym świetle.

– Odbierasz dobre imię, atakujesz. Jak oni atakowali Kościół, księży. Jak robili z nich pedofilów i nie wiadomo jakich przestępców. A teraz co robią w Polsce? Grzech może się wszędzie zdarzyć, niepokalana była tylko Maryja. Ale robić z księży przestępców? Co by było w Polsce, gdyby nie księża? Nie dajcie się zwieść tym kłamstwom. Kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem popycha. Jak widzę tych ludzi mówiących, to mówię: żuliki nie z tej ziemi (...) w krawatach eleganckich mówią, w koszulach – mówił, ponownie używając określenia pod adresem części polityków.

O. Rydzyk o mediach i apel dotyczący kształcenia dziennikarzy

Założyciel Radia Maryja odniósł się także do działalności innych mediów o prawicowym profilu. Przyznał, że choć cieszy się z ich istnienia, nie ze wszystkimi praktykami tych redakcji się zgadza.

– Dobrze, że są, choć ja się z nimi nie zgadzam. Bo np. one mają reklamy antyrodzinne, biorą za to pieniądze. A nasze dzieła to wy utrzymujecie – powiedział, zwracając się do uczestników pielgrzymki.

W końcowej części wystąpienia duchowny mówił o potrzebie kształcenia nowych pokoleń dziennikarzy oraz roli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Do mediów potrzeba dziennikarzy. Macie młodzież, to nie wysyłajcie jej na uniwersytety, te marksistowskie, na dziennikarstwo, bo będą następni kłamcy. Po to została stworzona Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Liczymy na świadomych katolików i odważnych. Takich z wielkimi charakterami, a nie takich, którzy będą ludzi oszukiwać – podkreślił.

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja rozpoczęła się w sobotę na Jasnej Górze. Jej główne uroczystości zaplanowano na niedzielę. W programie znalazły się spotkania środowiska Radia Maryja, a centralnym punktem obchodów miała być uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Zbigniewa Zielińskiego.