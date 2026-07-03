Jak podkreślono w komunikacie, powołanie komisji jest przede wszystkim krokiem w stronę osób, które zostały skrzywdzone jako dorośli, szczególnie w przeszłości. Członkowie zespołu mają być gotowi do ich wysłuchania, przy czym działalność komisji nie zastępuje postępowań prowadzonych przez organy państwowe ani kościelne.

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Komisja ma badać sprawy, których nie da się już wyjaśnić w postępowaniu

Komisja ma przede wszystkim charakter historyczny, ale jej prace będą prowadzone z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej oraz norm prawno-kanonicznych. Zespół ma zajmować się zwłaszcza sprawami, w których z powodów formalnych – na przykład śmierci osoby obwinionej albo przedawnienia – nie jest już możliwe przeprowadzenie postępowania prawnego lub kanonicznego.

Na czele komisji stanął dr Marek Lasota. W jej skład weszli także dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, dr Jacek Prusak SJ i Piotr Litka. Archidiecezja podkreśla, że są to niezależni eksperci, a komisja będzie mogła korzystać również ze wsparcia specjalistów z innych dziedzin.

Duża część prac zespołu ma koncentrować się na kwerendzie i analizie dokumentów znajdujących się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz w innych archiwach. Komisja ma działać niezależnie w zakresie przyjętej metodologii, analizy spraw i formułowania wniosków. Metropolita krakowski zadeklarował zapewnienie jej dostępu do materiałów archiwalnych pozostających w dyspozycji archidiecezji oraz powstrzymanie się od ingerencji w jej prace, ustalenia i rekomendacje.

Najpierw metodologia, potem zasady zgłaszania spraw

Pierwszym etapem działalności komisji będzie wypracowanie metodologii działania, sposobu kontaktu z osobami skrzywdzonymi oraz zasad zgłaszania spraw. Informacje w tej sprawie mają zostać podane do publicznej wiadomości po zakończeniu wstępnego etapu prac.

Efektem prac komisji ma być raport zawierający opis ustaleń oraz rekomendacje dalszych działań na rzecz wzmocnienia instytucjonalnej ochrony osób w sytuacji bezbronności i zależności w archidiecezji krakowskiej. Raport zostanie przekazany metropolicie krakowskiemu, a jego treść – w możliwym zakresie – ma zostać upubliczniona z poszanowaniem ochrony danych osobowych, dóbr osobistych oraz bezpieczeństwa osób skrzywdzonych.

Powołana w Krakowie komisja ma uzupełniać planowane działania komisji Konferencji Episkopatu Polski, która ma zajmować się przypadkami wykorzystywania osób małoletnich. Krakowski zespół będzie koncentrował się natomiast na sprawach dotyczących osób dorosłych, które znajdowały się w sytuacji bezbronności lub zależności.