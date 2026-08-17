Informację o występach przekazała rosyjska agencja organizująca koncerty, a także Gazprom Arena. Obiekt, będący stadionem piłkarskiego Zenitu Petersburg, może pomieścić około 70 tys. widzów. Za bilety na koncert Kanye'ego Westa dystrybutorzy żądają od 15 000 do 50 000 rubli. Ceny oferowane przez organizatorów wahają się od 9 000 do 160 000 rubli. Najtańsze bilety wyprzedały się w ciągu pierwszych kilku godzin sprzedaży. Według rosyjskiej agencji TASS najtańsze bilety wyprzedały się w ciągu godziny.

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Występ Ye może być jednak kontrowersyjny również w samej Rosji. Część konserwatywnych środowisk od dawna krytykuje obecność zachodniej kultury w kraju. Rosyjski deputowany Witalij Miłonow zasugerował nawet, że raper powinien podczas koncertu wykonywać tradycyjne rosyjskie utwory. Polityk stwierdził, że być może dzięki temu przestanie zachowywać się w sposób, który określił jako „odrażający”.

Dla rosyjskich fanów ogłoszenie koncertów było natomiast powodem do entuzjazmu. Lokalne media informowały o dużym zainteresowaniu biletami i wzroście liczby rezerwacji w petersburskich hotelach.

Najdroższy koncert w historii Rosji

Według Bazy, popularnego rosyjskiego kanału informacyjnego na Telegramie, koncert Kanye Westa będzie jednym z najdroższych w historii Rosji – fani zapłacą ponad 3,5 miliarda rubli za jego dwa występy. Jeśli bilety zostaną wyprzedane, każdy wieczór przyniesie organizatorom około 1,8 miliarda rubli. Średnia cena biletu wynosi 26 000 rubli. Najtańsze są najwyższe rzędy, których ceny zaczynają się od 9 000 rubli. Cena za miejsca na trybunach wynosi 17 000–27 000 rubli, na parkiecie 25 000 rubli, a na samej scenie 30 000–35 000 rubli.

Najdroższe miejsce znajduje się w loży VIP: 160 000 rubli za osobę, a cała loża, dla 12 osób, będzie kosztować 1,9 miliona rubli. Prawie 400 milionów z całości kosztów pokryje zaledwie 2448 osób – tych, które zajmą loże VIP, które są już całkowicie wyprzedane.

Kontrowersje wokół Kanye'ego Westa

Ye od lat wzbudza ogromne kontrowersje z powodu antysemickich wypowiedzi, pochwał Adolfa Hitlera oraz wykorzystywania nazistowskich symboli. W styczniu przeprosił za część swoich wcześniejszych zachowań, ale mimo tego jego plany koncertowe w Europie spotykały się z protestami i ograniczeniami. W kwietniu brytyjskie władze zabroniły mu wjazdu do kraju, argumentując, że jego obecność nie byłaby zgodna z interesem publicznym. Występy rapera odwoływano również m.in. we Francji, Włoszech i Polsce.

Raper pojawił się w Rosji już wcześniej. W 2024 roku odwiedził Moskwę, gdzie uczestniczył m.in. w urodzinach projektanta mody Goszy Rubczinskiego. Wówczas pojawiały się także doniesienia o możliwym koncercie Ye na stadionie Łużniki, ale ostatecznie do występu nie doszło.