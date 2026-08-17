Czy Karol Nawrocki ma predyspozycje, by zostać liderem polskiej prawicy? W kręgach publicystów to teza dość oczywista. Mamy też jej potwierdzenie w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Wyniki są przytłaczające. Aż 54,4 proc. respondentów uznaje, że Nawrocki ma takie predyspozycje. Przeciwnego zdania jest 28,8 proc. pytanych. W kręgu zwolenników prawicy to przekonanie ma jeszcze większe poparcie – aż 81 proc. To specjalnie nie dziwi, ale ciekawsze są wyniki w grupie zwolenników rządzącej koalicji. Tu Nawrockiego za oczywistego kandydata na lidera prawicy uważa 28 proc., czyli więcej niż jedna czwarta. To dużo, choć warto podkreślić, że w tym gronie postrzeganie prezydenta jako potencjalnego lidera prawicy nie przenosi się na ocenę jego osoby i jego udziału w polityce. W tym badaniu chodzi tylko o przywództwo jednej z dwóch konkurujących formacji, nic więcej. Ale i to dużo. Zwłaszcza, że Nawrocki zamknął dopiero pierwszy rok pięcioletniej kadencji. To tylko dwanaście miesięcy. Niemniej niezwykle dla prezydenta udane.