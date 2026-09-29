„Sztuczna inteligencja i centra danych będą największym motorem rozwoju gospodarczego w historii – większym niż ropa, złoto, diamenty a nawet internet” – tak prezydent USA Donald Trump podsumował niedawno nadzieje, jakie wiąże z rozwojem AI dla amerykańskiej gospodarki. Tak jak kiedyś Stany zbudowały potęgę na węglu, liniach kolejowych, produkcji stali, tak teraz – zdaniem 47. prezydenta – USA mają szansę być światowym liderem, pozostawiając daleko w tyle Chiny, resztę Azji i Europę.