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Michał Szułdrzyński: Anthropic ostrzega przed zagładą z ręki AI. Czy strach napędzi inwestorów?

Anthropic planuje gigantyczne inwestycje w modele AI, centra danych i moce obliczeniowe, a jednocześnie alarmuje przed ryzykiem wymknięcia się sztucznej inteligencji spod kontroli. Czy ostrzeżenia są sposobem na pozyskanie bilionów dolarów?

Publikacja: 29.09.2026 20:25

Michał Szułdrzyński: Anthropic ostrzega przed zagładą z ręki AI. Czy strach napędzi inwestorów?

Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Michał Szułdrzyński

„Sztuczna inteligencja i centra danych będą największym motorem rozwoju gospodarczego w historii – większym niż ropa, złoto, diamenty a nawet internet” – tak prezydent USA Donald Trump podsumował niedawno nadzieje, jakie wiąże z rozwojem AI dla amerykańskiej gospodarki. Tak jak kiedyś Stany zbudowały potęgę na węglu, liniach kolejowych, produkcji stali, tak teraz – zdaniem 47. prezydenta – USA mają szansę być światowym liderem, pozostawiając daleko w tyle Chiny, resztę Azji i Europę.

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