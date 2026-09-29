Stronnicy prezydenta Warszawy się cieszą, bo liczby przemawiają zdecydowanie na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Grupa uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych Warszawiaków to ponad 1 mln 300 tys. Na Trzaskowskiego w 2024 r. głosowało 444 tys. mieszkańców. To dużo więcej niż połowa tych, którzy oddali głos (57,4 proc.). Na drugiego w wyborach Tobiasza Bocheńskiego głosowało 178 tys., na Magdalenę Biejat niemal 100 tys. Gdyby Warszawiacy byli naprawdę niezadowoleni z rządów Trzaskowskiego, to zebranie 132 tys. podpisów potrzebnych do uruchomienia procedury referendalnej nie powinno być skomplikowane. A jednak inicjatorzy akcji zebrali ich zaledwie 111 tys. A więc sporo mniej. O żadnej przegranej „o włos” nie ma mowy. Sympatycy Trzaskowskiego mają prawo triumfować. Ale on sam raczej daleki jest od tych emocji. Dziękuje za zaufanie i obiecuje ciężką pracę. Mówi też o dumie i świetlanych perspektywach stolicy. Dlaczego?