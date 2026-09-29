O decyzji prezydenta Leśkiewicz poinformował we wtorek na platformie X. Napisał, że Nawrocki, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o Służbie Ochrony Państwa z 8 grudnia 2017 r., przekazał premierowi negatywne stanowisko wobec kandydatury Jackowicza.

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Rzecznik przypomniał, że zgodnie z ustawą komendanta SOP powołuje i odwołuje premier, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w uzgodnieniu z prezydentem. „Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia” – napisał Leśkiewicz.

Dodał, że prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.

Zmiany na stanowisku komendanta SOP

W połowie września Leśkiewicz informował, że Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie gen. bryg. Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta SOP.

„W związku z sytuacją, w której pełniący funkcję Komendanta Służby Ochrony Państwa gen. brygady Radosław Jaworski nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych w wyniku decyzji szefa MSWiA, po rozmowie i w uzgodnieniu z Generałem Jaworskim, Prezydent RP Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie go ze stanowiska” – przekazał rzecznik.

Leśkiewicz ocenił również, że za stan formacji odpowiedzialność ponosi nadzorujący SOP minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Prezydent – jak dodał – oczekuje od rządzących transparentnych i zgodnych z prawem działań.

W połowie stycznia 2026 r. MSWiA poinformowało o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec gen. bryg. Radosława Jaworskiego. Został on zawieszony w czynnościach służbowych, a jego obowiązki przejął płk Tomasz Jackowicz. W lipcu pełnienie obowiązków komendanta SOP powierzono natomiast płk. Maciejowi Lewińskiemu.

Postępowanie po kradzieży samochodu Donalda Tuska

Sprawa miała być związana z kradzieżą samochodu należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. We wrześniu ubiegłego roku spod domu premiera w Sopocie skradziono Lexusa.

Po kradzieży ze stanowisk odwołano dyrektora i wicedyrektora biura ochrony premiera. Gen. Jaworski najpierw udał się na zaległy urlop, a następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim. W związku ze sprawą szef MSWiA Marcin Kierwiński zwrócił się do SOP o raport i informacje dotyczące zdarzenia.

To nie były jedyne zmiany kadrowe w SOP w tym roku. Na początku lutego MSWiA potwierdziło odwołanie czterech dyrektorów kluczowych pionów formacji oraz jednego z jej zastępców. Miało to związek z audytem przeprowadzonym w SOP, który – według rzeczniczki MSWiA Karoliny Gałeckiej – przyniósł bardzo krytyczne ustalenia.

Gałecka informowała również o zawieszeniu funkcjonariusza, który nie pełnił funkcji kierowniczej i któremu zarzucono naruszenie etyki funkcjonariusza SOP. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzono od października ubiegłego roku, a następnie wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Według informacji MSWiA sprawa dotyczyła kierowania przez funkcjonariusza SOP gróźb wobec dziennikarza. Formacja złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.