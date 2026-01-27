Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec szefa Służby Ochrony Państwa po kontroli MSWiA to sprawa bez precedensu. 20 stycznia gen. brygady Radosław Jaworski został zawieszony w czynnościach. Musiał zdać legitymację służbową i broń. – To upokarzające – mówią nam funkcjonariusze SOP. Otrzymuje połowę wynagrodzenia i gdyby honorowo chciał uciec do cywila, dostałby okrojoną emeryturę, którą oblicza się z ostatniego wynagrodzenia. - Ktoś dobrze doradził ministrowi (Marcinowi) Kierwińskiemu, jak załatwić tę sprawę - mówi nam osoba związana ze środowiskiem rządowej ochrony. Do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca – płk Tomasz Jackowicz. To były szef ochrony Donalda Tuska w czasach, gdy był on premierem w latach 2007-2014.