Dlaczego zawieszono szefa SOP? Ustalenia „Rzeczpospolitej”

Sprawdzanie wariografem funkcjonariuszy, dodatki specjalne dla „wybranych”, anulowanie milionowej kary za nieterminowe serwisowanie samochodów – rozmówcy „Rzeczpospolitej” opisują wszystkie grzechy generała Radosława Jaworskiego.

Publikacja: 27.01.2026 14:00

Zawieszony szef SOP gen. Radosław Jaworski (przy mównicy)

Foto: Paweł Supernak, PAP

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego MSWIA wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec szefa Służby Ochrony Państwa?
  • Jakie zarzuty i błędy zarządcze postawiono generałowi Radosławowi Jaworskiemu?
  • Jakie konsekwencje w tym finansowe mogą spotkać gen. Jaworskiego?
Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec szefa Służby Ochrony Państwa po kontroli MSWiA to sprawa bez precedensu. 20 stycznia gen. brygady Radosław Jaworski został zawieszony w czynnościach. Musiał zdać legitymację służbową i broń. – To upokarzające – mówią nam funkcjonariusze SOP. Otrzymuje połowę wynagrodzenia i gdyby honorowo chciał uciec do cywila, dostałby okrojoną emeryturę, którą oblicza się z ostatniego wynagrodzenia. - Ktoś dobrze doradził ministrowi (Marcinowi) Kierwińskiemu, jak załatwić tę sprawę - mówi nam osoba związana ze środowiskiem rządowej ochrony. Do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca – płk Tomasz Jackowicz. To były szef ochrony Donalda Tuska w czasach, gdy był on premierem w latach 2007-2014.

